¡No sólo Ben Affleck! Matthew Perry también fue bateado en app

Las apps de citas se han convertido en algo de uso común, no solo entre personas anónimas sino también entre famosos. Por ejemplo, esta semana se dio a conocer que Ben Affleck fue rechazado por la tiktoker Nivine Jay le rechazase en la aplicación Raya. Ahora el que encabeza los titulares es Matthew Perry, aunque en su caso el tema podría volverse en su contra ya que la chica que lo ha expuesto es 30 años menor que actor de "Friends".

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Kate Haralson es conocida en Tik Tok por su nickname @kittynichole y como muchas personas, utiliza la aplicación de citas Raya, una herramienta diseñada para que las celebridades de cualquier ámbito puedan contactar entre ellas y concertar citas, y la razón por la que todo el mundo habla de ella es por su match con Matthew Perry.

La joven, de 20 años de edad, reveló en sus redes sociales un Facetime que sostuvo con Matthew Perry en mayo del año pasado para exponer cómo los hombres mayores de Hollywood se aprovechan de las chicas de su edad.

El video dura apenas 16 segundos y la tiktoker lo ha titulado “Cuando conectas con Matthew Perry a modo de broma en una aplicación de citas y él te hace un Facetime y juega a hacerte 20 preguntas”. En el video se ve al artista, de 51 años, en primer plano, con la cabeza apoyada sobre su mano y en actitud de flirteo con la joven.

Mucha gente ha estado diciendo que soy una acosadora o que soy mala persona por publicar esto y eso me ha hecho sentir un poco mal, pero a la vez siento que hay un montón de tipos en Hollywood que están hablando a todas esas chicas jóvenes y creo que eso es algo que mucha gente debería saber

La videollamada ocurrió en la etapa en la que Matthew Perry había roto con Molly Hurwitz, con quien había estado saliendo desde 2018.

La tik toker asegura que aceptó el perfil del actor de "Friends" por hacer una broma y que el resultado fue que ambos hicieron match.

La chica, que en ese entonces tenía 19 años, dijo que durante la conversación se sintió “incómoda” con algunas de las preguntas que le lanzó el artista tales como “¿Siempre juegas así con tu pelo?” o “¿Soy tan viejo como tu padre?”. A lo que la joven respondió que solo se llevaban un año, por lo que Perry se puso a reír.

Revela el video después del caso de Ben Affleck

La tiktoker publicó su video al ver el caso de Nivine Jay, la chica que rechazó a Ben Affleck en la misma app de citas y con quien ahora mantiene contacto vía redes. Sin embargo, Haralson ha optado por borrar el vídeo de Matthew Perry.

Sin embargo también dejado muy claro lo que piensa sobre los coqueteos entre personas con una diferencia de edad tan grande: “No está realmente bien que esos hombres mayores hablen con chicas tan jóvenes”.

