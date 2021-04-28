Todos los detalles del asesinato de Lymond Moses en Delaware

La hermana de Lymond Moses, un afroamericano de 30 años que fue asesinado a tiros por la policía de Delaware en enero pasado, presentó este miércoles, una demanda contra los agentes, alegando que la muerte de su hermano no fue justificada y que se trata de otro ejemplo de brutalidad policial innecesaria por parte de uniformados de "raza blanca" en contra de ciudadanos afroamericanos.

Lymond fue asesinado alrededor de la 1 de la madrugada del 13 de enero en Wilmington durante un encuentro con tres agentes de la policía del condado de New Castle, dos de los cuales dispararon contra su automóvil en nueve osaciones, y uno de eses disparos resultó mortal luego que le alcanzó la cabeza, según se especificó el certificado de defunción.

NEW: New Castle Co. Police have released police worn body cam footage related to fatal shooting of Lymond Moses.



Moses was shot and killed by officers back on Jan 13th.



His family viewed the footage last week and demanded it be made public...@6abc pic.twitter.com/ikx50JHRVr — George Solis (@GeorgeSolis) March 16, 2021

Caso de brutalidad policial en Estados Unidos

Horas después del tiroteo, el departamento de policía de New Castle, emitió un comunicado de prensa en el que se informaba que Moses huyó de los agentes en su automóvil, que llegó a un callejón sin salida, que dio un giro en "U" y que condujo a gran velocidad directamente hacia los agentes, por lo que estos descargaron sus armas de fuego e impactaron al conductor.

Para el mes de marzo, luego de la presión ejercida por familiares y grupos de derechos civiles, Matt Meyer, jefe del condado de New Castle, ordenó al departamento de policía que publicara imágenes de los video de las cámaras corporales de los tres oficiales.

Conforme a las imágenes, los agentes, que patrullaban en busca de vehículos robados, encontraron a Moses dormido en su automóvil con el motor en marcha, entonces lo despertaron y le pidieron que saliera del vehículo. Ellos le dijeron que estaban buscando autos robados, a lo que Moses respondió que su auto no fue robado.

Lymond Moses|NEW CASTLE COUNTY POLICE/via REUTERS

Después de encontrar marihuana en su auto y decirle que la marihuana no era un problema, le pidieron en varias ocasiones que se "bajara" del auto, pero Moisés emprendió la huida. Mientras lo hacía, uno de los oficiales le gritó: "hijo de puta".

Sin embargo, otros videos contradicen al comunicado de prensa, aseguran familiares y la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Delaware. Ellos aseguran que está muy claro en el video que Moisés condujo "rodeando" a los oficiales mientras intentaba huir, y ellos le dispararon cuando pasaba para alejarse de ellos.

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Rozzlie Moses, madre de Moses:

Está mal cómo mataron a mi hijo”. “La policía disparó en exceso a mi hijo”.

Mike Leonesio, experto en el uso de la fuerza por parte de la policía, señaló que las imágenes por sí solas no proporcionan un caso claro para la familia de Moses, porque no explica lo que los oficiales pudieron haber creído "razonablemente" sobre la amenaza en el momento, además de que los videos en sí no son una prueba de que el tiroteo policial no esté justificado.

Conforme a la demanda, que también apunta al departamento de policía y al condado de New Castle por el uso "excesivo e injustificado" de fuerza letal por parte de los agentes, ninguno de los tres oficiales "tuvo nunca un temor razonable de daño corporal inminente"

Brian Faulkner, Departamento de Policía del condado de New Castle:

Con base en este video, no podemos sacar ninguna conclusión sobre si los oficiales actuaron dentro de la política y la ley, hasta que se conozcan todos los hechos, y la investigación esté completa”.

Dos de los oficiales, que no han sido nombrados, son veteranos de la fuerza policíal con 10 y 3 años, y han sido puestos en licencia administrativa. Mientras tanto, un portavoz del Fiscal General de Delaware, que está llevando a cabo una investigación sobre el tiroteo, señaló que sus nombres no se darán a conocer hasta que se termine la investigación.

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Mike Brickner, director ejecutivo de ACLU Delaware, quien ha revisado los videos de las cámaraa corporales, señaló: "Mientras se alejaba, estaba evitando claramente a los agentes de la policía. Si miras a los dos agentes que dispararon, parece que le dispararon a él, para evitar que se escape". Situción muy diferente a la señalada en el comunicado de prensa original.

Mike Leonesio, experto en el uso de la fuerza por parte de la policía:

Habiendo revisado las imágenes de la cámara corporal, es posible que los agentes creyeran que sus colegas estaban en peligro, lo que justificaría el uso de la fuerza”.

En entrevista con Reuters, Mike Leonesio citó una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1989, que señala:

El cálculo de la razonabilidad debe incorporar el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a emitir juicios en una fracción de segundo, en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan rápidamente sobre la situación”.

Brickner, de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles Delaware, asegura que la publicación de imágenes de las "bodycam" fue extremadamente rara, señalando que la ley estatal permite a las fuerzas policiales no divulgar evidencia públicamente, cuando los oficiales disparan y matan a un miembro del público.

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Lo cierto es que la "desconexión" entre el primer comunicado de prensa del departamento de policía del condado de New Castle y lo que muestran las imágenes de la cámara corporal, es similar a lo que sucedió en el caso de George Floyd, quien murió en mayo pasado a manos del exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin. El comunicado de prensa original de la policía en ese caso decía que Floyd murió después de un "incidente médico". Chauvin fue condenado la semana pasada por el asesinato de Floyd.