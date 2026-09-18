El Mono Punch se convierte en libro: esta es la historia que inspiró su publicación

El Mono Punch, un personaje que ha despertado interés entre el público por su historia de vida, ahora llega a las páginas de un libro. La publicación está basada en su historia y presenta una nueva forma de conocer toda su historia con imágenes únicas y momentos que marcaron su historia.

Lanzan libro basado en la historia del famoso Mono Punch

Punch, un macaco japonés del Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón, llegó al mundo con una historia particular.

Su madre no quiso cuidarlo, por lo que fue criado por los trabajadores del zoológico. Durante esta etapa, tuvo como compañía un peluche de un orangután, al que los cuidadores llamaron "Orangumama", el peluche que le dio apoyo y protección a Punch.

Con el tiempo, los intentos de Punch por integrarse a la manada de macacos llamaron la atención de personas alrededor de todo el mundo.

El interés por su historia también se reflejó en las donaciones, que superaron los 70 millones de yenes al 30 de agosto de 2026.

Ahora, la historia de este monito fue recopilada por primera vez en un libro, con la colaboración del Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Ichikawa.

La publicación busca acercar a niños y adultos al conocimiento de los animales y de la labor que se realiza en los zoológicos.

El libro reúne fotografías de Punch, relatos de sus cuidadores y una guía ilustrada sobre la ecología de los macacos japoneses.

Entre las imágenes aparecen momentos de su crecimiento, desde cuando se aferraba a su peluche hasta sus juegos con otros monos después de integrarse al grupo.

Para la publicación se seleccionaron fotografías de un archivo de imágenes tomadas por los propios cuidadores del zoológico. Estas fotografías buscan mostrar la personalidad vivaz y enérgetica de Punch desde la mirada de quienes lo han acompañado en su crecimiento.