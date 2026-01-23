VIDEO| Así opera una banda conocida como “las tortugas ninja” tras robar autopartes en Guadalajara

Desde hace semanas, una serie de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia ha encendido las alertas en Guadalajara . En ellas se observa a sujetos apodados por la ciudadanía como “las tortugas ninja”, presuntos delincuentes que han encontrado en el sistema de alcantarillas una vía rápida y discreta para huir tras cometer robos de autopartes.

Roban autopartes y se van por las alcantarillas en Guadalajara

De acuerdo con los videos difundidos y las denuncias ciudadanas, este grupo utiliza las alcantarillas subterráneas de la ciudad como escondite estratégico.

El modus operandi consiste en cometer robos a transeúntes y de autopartes, para después desaparecer en cuestión de segundos al ingresar a las alcantarillas, lo que dificulta la reacción inmediata de las autoridades y reduce la presencia policial en el lugar de los hechos.

¿Las tortugas ninja? 😱😱



En Guadalajara se ha observando a un grupo de personas que usa las alcantarillas para esconderse luego de presuntamente robar autopartes.#TráficoPuebla #Nacional pic.twitter.com/7FRAc3kshC — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) January 22, 2026

Puntos donde suelen operar "las tortugas ninjas"

Vecinos y usuarios de redes sociales han identificado diversos puntos críticos donde presuntamente se ha observado a estos sujetos entrar y salir de las coladeras.

De acuerdo con medios locales, entre las zonas señaladas se encuentran el Centro Histórico de Guadalajara, las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), la colonia Artesanos y, más recientemente, la Colonia Moderna, durante este inicio de 2026.

Estas áreas han sido mencionadas de manera recurrente en reportes ciudadanos que advierten sobre la presencia de personas que ingresan o salen de registros y bocas de tormenta tras presuntos robos.

Sin detenidos ante el robo de autopartes en Guadalajara

Ante esta situación, la Policía de Guadalajara , en coordinación con personal de Protección Civil y Bomberos, ha realizado operativos periódicos para inspeccionar las alcantarillas, bocas de tormenta y registros subterráneos.

Sin embargo, pese a estas acciones preventivas, hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas directamente con los videos y testimonios que circulan.

La presencia de este grupo ha generado preocupación entre habitantes y automovilistas, especialmente por el aumento de robos de autopartes en algunas zonas de la ciudad.

Mientras continúan las investigaciones y los recorridos de vigilancia, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa y evitar confrontaciones directas.