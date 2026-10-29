36 millones de voces: ¿Qué es lo que realmente quieren los latinos en las elecciones de EU 2026?

Ahora los latinos en las elecciones de Estados Unidos (EU), definen el rumbo del Congreso este 3 de noviembre con 36 millones de posibles votantes listos para cobrar factura en las urnas. Aunque en 2024 muchos de ellos apoyaron a Donald Trump, el romance político duró poco.

Hoy el 55% ve las elecciones intermedias como la oportunidad perfecta para votar en su contra y apenas un 14% piensa respaldarlo, según el Pew Research Center. La molestia tiene una meta clara: la gente quiere que gane el partido opuesto para bloquear las órdenes del mandatario durante los próximos dos años.

¿Qué quieren los latinos en las elecciones intermedias para su bolsillo?

La política migratoria inquieta al 64% de este grupo, sobre todo en comunidades como la de Cynthia en Nueva Jersey, donde el tema domina las charlas diarias. Aun así, la urgencia principal está en el dinero.

Al 86% le quita el sueño la economía, encabezada por el precio de la gasolina y la vivienda (80%), además del costo de la carne y la despensa (78%). Detrás aparecen el cuidado de la salud (80%), la educación (75%), el futuro de la democracia (69%) y el desempleo (59%).

Otros datos a considerar para los votantes latinos, son el crimen violento (58%), las investigaciones sobre Trump y su Gobierno (56%), la política exterior (54%), el medio ambiente y la política climática (54%), l

Respecto a la política de control de armas (51%), la política energética (51%), el tamaño del Gobierno federal (50%), la inteligencia artificial (49%), el aborto (49%), asuntos relacionados con la etnicidad (48%) y, al final, las políticas relacionadas con las personas LGBT (25%).

Miedo a las redadas y el castigo electoral en camino

Sin embargo, las redadas masivas iniciadas en 2025 y la cancelación del Estatus de Protección Temporal provocaron pánico financiero. Víctor, vendedor de autos en Texas, relata que muchos clientes hispanos tienen miedo de salir a trabajar y prefieren guardar su dinero, lo que tumbó un 40% las ventas de su mercado desde el año pasado.

Para Emiliano Aguilar, académico de la Universidad de Notre Dame, este golpe al bolsillo de la clase trabajadora hará que los votantes pasen factura a los republicanos en contiendas cerradas de Texas, Florida, Colorado, Nevada y Missouri, dándoles hoy 40 puntos de ventaja a los demócratas.

Con información de CNN