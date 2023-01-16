Layda Sansores y “Alito” Moreno coinciden durante evento en Yucatán

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, y Alejandro “Alito” Moreno, el líder nacional del PRI, coincidieron en un evento en Yucatán y estuvieron a pocos metros de distancia.

Este fin de semana, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, rindió su cuarto informe de gobierno al que asistieron desde integrantes del PAN, funcionarios federales, senadores, diputados, así como líderes de partidos como el del PAN, Marko Cortés, y el del PRI, “Alito” Moreno, además de gobernadores de otras entidades, entre ellos Layda Sansores.

Tanto la gobernadora de Campeche como el también diputado priista estuvieron a escasos 10 lugares en el evento en Yucatán.

En redes sociales circula el momento en que se da la presentación de algunos asistentes al evento y muestra cuando “Alito” Moreno se levanta, mientras todos a su alrededor aplauden y la gobernadora Layda Sansores permanece sentada, sin aplaudir ni voltear hacia la dirección donde se ubicaba el líder priista.

Layda Sansores exhibe a "Alito" Moreno en Martes del Jaguar

Desde el año pasado, Layda Sansores reveló en su programa Martes del Jaguar a “Alito” Moreno, a quien acusa por enriquecimiento ilícito, además de declaraciones contra periodistas y otros dirigentes.

Por ello, el líder nacional del PRI interpuso un amparo para que la gobernadora de Campeche no pudiera hablar sobre él en Martes del Jaguar, sin embargo, Layda Sansores encontró una forma de evitar estas medidas y cada martes publica supuestos chats entre el priista y diversos personajes, aunque no menciona ni su nombre ni publica alguna fotografía.

Los chats recientemente revelados por Layda Sansores contra “Alito” Moreno, quien critica a sus compañeros de partido, Miguel Ángel Osorio Chong y otros por “ponerse de tapete” y poner obstáculos para las candidaturas de las elecciones de 2021.