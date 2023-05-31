TEPJF pide a Layda Sansores disculparse con diputadas del PRI

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reiteró que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cometió violencia política de género contra un grupo de diputadas del PRI, y le ordenó ofrecer una disculpa pública.

Sansores también quedará inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Layda Sansores, militante de Morena|Instagram: @laydasansores

¿Por qué debe disculparse públicamente Layda Sansores?

Sansores sugirió en el programa "Martes del Jaguar" que un grupo de legisladoras había obtenido su candidatura por parte del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a cambio de favores de índole sexual, esta emisión se dio en julio de 2022.

Los magistrados sancionaron simultáneamente, con multas de los cuatro a los 19 mil pesos, y amonestación pública, a una veintena de periodistas, comunicadores, youtubers y medios de comunicación que hicieron eco de las declaraciones de la funcionaria.

Con base a lo discutido por los magistrados, Layda Sansores incurrió en violencia verbal, psicológica, digital, simbólica y sexual en contra de las legisladoras priistas.

La gobernadora, Layda Sansores al tratar de criticar el presidente del PRI, mandó al linchamiento mediático a todas esas mujeres, sostuvo la magistrada Gabriela Villafuerte.

En tanto que el magistrado, José Luis Espíndola, responsable del proyecto de sentencia, mencionó que las declaraciones de la gobernadora de Campeche generaron el escarnio público en publicaciones y redes sociales contra las diputadas federales afectadas.

Además, se estableció el retiro de las publicaciones que aún se encuentran disponibles en línea, así como la asistencia de las personas infractoras a un curso enfocado en la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

La Sala Superior del TEPJF dio vista de este caso al Congreso de Campeche y a la Secretaría de Gobernación. La sentencia puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por la gobernadora de Campeche.

Hasta el momento, Layda Sansores no ha dado a conocer su postura tras la resolución del TEPJF.