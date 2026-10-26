VIDEO: ¡Perdió la paciencia! Layda Sansores explota contra estudiantes durante conferencia y los llama “cobardes”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, volvió a estar inmersa en la polémica y no precisamente por lo que hace en su trabajo, sino por una pelea con estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche después de molestarse porque algunos jóvenes conversaban mientras ella daba un discurso.

La mandataria no se limitó a pedirles atención: los encaró frente a la comunidad académica y los calificó de “cobardes” por no levantarse a expresar lo que supuestamente querían decir.

“Yo estoy hablando y ustedes están hablando, pues vengan a decirnos qué quieren… Tengan el valor de levantar la mano y decirlo, ¿o aparte son cobardes? ¡Aparte son cobardes! Porque yo no lo soy”, lanzó Sansores durante el intercambio.

Layda Sansores reclama respeto, pero llama “cobardes” a los jóvenes

La mandataria no solamente reprochó que los estudiantes hablaran mientras ella tenía la palabra; también cuestionó que ninguno se levantara para ofrecer una disculpa y exigió lo que describió como “caballerosidad”.

El problema no fue que Sansores pidiera atención durante su discurso, sino la forma en que decidió hacerlo. Una gobernadora puede manifestar su inconformidad ante una conducta que considera irrespetuosa, pero eso no vuelve necesario recurrir a descalificaciones personales frente a los alumnos y sus compañeros.

🚨 Layda Sansores regaña a estudiantes por hablar durante su discurso La impresentable @LaydaSansores nuevamente está en la polémica luego de que fuera grabada arremetiendo contra estudiantes por presuntamente estar hablando mientras la morenista tenía su intervención. En el video que compartió la periodista @fmonterrosa se escucha a la morenista regañar a los alumnos al tiempo de criticar a @alitomorenoc asegurando que ella no se ha robado "1 pinche peso" del gobierno. — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) October 26, 2026

De los reclamos a la defensa de su administración

Después de confrontar a los alumnos, Sansores cambió el rumbo de su discurso para defender su gestión; la gobernadora aseguró que no llegó al gobierno para robarse el presupuesto ni para apoderarse de extensiones de terreno.

También destacó la supuesta austeridad de su administración y se comparó favorablemente con gobiernos anteriores, de acuerdo con el material proporcionado.

Así, el episodio que comenzó con una queja por las conversaciones de algunos estudiantes terminó convertido en una oportunidad para que la mandataria hablara de su propio desempeño al frente del gobierno estatal.