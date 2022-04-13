Le Pen sacará a Francia del mando integrado de la OTAN

Marine Le Pen, candidata presidencial de Francia, afirmó que en caso de ganar las elecciones el próximo 24 de abril, sacará al país del mando integrado de la OTAN, pero sin renunciar al artículo 5.

“Dejaré el mando integrado pero no renunciaré al artículo cinco sobre seguridad colectiva”, indicó la candidata Marine Le Pen este miércoles durante una conferencia de prensa.

El artículo 5 de la OTAN estipula que ante un ataque a cualquier miembro de la OTAN, todos sus socios responderán para respaldar a la nación atacada.

Le Pen también indicó que al concluir el conflicto entre Rusia y Ucrania, intentará acercar a Moscú y la OTAN, ya que en algún momento se consideró como un deber de Europa.

Suivez en direct ma conférence de presse. Élue Présidente, je mènerai une diplomatie et une politique étrangère qui viseront à restaurer la place singulière de la France dans le concert des nations. https://t.co/Pijp9NPCbS — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 13, 2022

"Tan pronto como la guerra ruso-ucraniana haya terminado y haya sido resuelta por un tratado de paz, pediré la implementación de un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia, como se había considerado una vez. Está en el deber de Francia y de Europa".

Cabe recordar que en 2017, cuando se enfrentó por primera vez a Macron en las elecciones presidenciales, Le Pen se reunió con Putin en el Kremlin y declaró abiertamente su admiración por el mandatario ruso.

Incluso habló de un “nuevo orden mundial” entre Putin, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump y ella. No obstante, su opinión por Rusia cambió tras la operación militar en Ucrania.

Le Pen buscará estrechar relación con Alemania

Le Pen también dijo que quería mantener una estrecha relación con Alemania, pero advirtió que había diferencias estratégicas entre ambos, lo que significaría poner fin a una serie de programas militares conjuntos franco-alemanes.

Añadió que quería una versión más relajada de la Unión Europea, aunque reafirmó que Francia permanecería en el bloque. Le Pen aseguró que en sus planes tampoco está retirarse del acuerdo climático de París.

Le Pen y Macron se enfrentarán el próximo 24 de abril en una segunda vuelta de las elecciones, donde la candidata quedó detrás del actual presidente, pero las encuestas la ubican muy cerca, por lo que no se descarta que resulte ganadora y sea la próxima presidenta de Francia.

