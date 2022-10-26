Contenido ilegal y falsas las acusaciones de Layda Sansores: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal respondió a los ataques que en su contra ha hecho la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Calificó como contenido basura, falsas y truqueadas además de totalmente ilegales las intervenciones de las presuntas conversaciones privadas que mostró sobre su persona la mandataria estatal.

Condenó y rechazó la forma ilegal e impune con la que se ha acostumbrado a actuar la mandataria estatal.

“Independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante, y no sucede nada, no hay ninguna consecuencia. Sigue todo igual y se le aplaude”.

Ricardo Monreal actuará de forma legal contra Sansores

Insistió en que no se dejara intimidar y actuará de manera legal en contra de Layda Sansores. Reiteró que la arremetida en su contra tiene origen en la contienda electoral por la Presidencia de la República.

“La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la guerra sucia en nuestra contra, porque se quiere eliminar a la mala, con dinero, legal o ilegal; y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país. Voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente, ante las instancias legales competentes. Y no voy a ceder. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Vamos a luchar con pasión, porque vale la pena por México hacerlo”.

El senador Ricardo Monreal consideró que ha entrado a un camino político de difícil retorno y que tarde o temprano las acusaciones y falsedades de Layda Sansores impactarán en contra de ella misma.

“Al menos por mi parte, creo que ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno, que en efecto terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado a partir de ayer. Lo riesgoso es enorme, porque puede poner en riesgo la confirmación electoral. Creo además, que no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad; tampoco se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez y se felicite a quien la viola”.