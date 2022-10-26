Líder del PRI, Alejandro Moreno pide actuar contra Layda Sansores

Tras asegurar que los supuestos mensajes difundido por Layda Sansores están tergiversados, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar de una vez por todas para frenar las violaciones a la ley que comete la gobernadora de Campeche, al intervenir comunicaciones y falsear información.

Y es que dijo que Layda Sansores sigue haciendo circo mediático y desprestigiando gente y ahora le tocó nuevamente a él y al senador Morena Ricardo Monreal.

El diputado del PRI pidió a las autoridades judiciales desempolvar las denuncias que ha presentado y actuar porque no hacer nada es consentir que se viole la ley.

“Hoy con la tecnología que hay ustedes saben que se pueden armar los chats… creo que es algo lamentable que ocurra en este país, esperemos que se le ponga un alto en el camino, por la ley, por la autoridad correspondiente…No es el tema de una persona, el tema es que eso puede sucederle a cualquier de todos ustedes, o lo que no se puede hacer es normalizar, como que no pasa nada, son temas que ilegales que violan la ley y que deben y ameritan una sanción”, expuso Alejandro Moreno.



Alejandro Moreno reiteró que votarán en contra de cualquier reforma electoral que vulnere la autonomía de los órganos electorales



Incluso recordó que la Auditoria Superior de la Federación también presentó una denuncia ante la FGR en contra del Fiscal de Campeche, Renato Sales, por el robo de un equipo de espionaje adquirido a una empresa israelí, cuando fue Comisionado Federal de Seguridad y que representa un daño a la hacienda pública de más de 800 millones de pesos.

Y tras este nuevo escándalo, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno refrendó que sus legisladores votaran en contra de cualquier reforma electoral que vulnere la autonomía de los órganos electorales.

“El grupo mayoritario puede ser mayoritario, pero no tiene los votos, los votos constitucionales, necesitan a los partidos políticos como el PRI, como Acción Nacional, entonces, lo reitero, nosotros no vamos a acompañar, está claro, lo voy a repetir hasta de lejos, no vamos a acompañar, no vamos a votar ninguna reforma que dañe la autonomía del INE y que dañe la autonomía del Tribunal y otro caso, para que no haya dudas Acción Nacional dijo lo mismo, entonces, en esa posición estamos todos”, sentenció Alejandro Moreno.