Leona de 9 años muere por Covid-19 en zoológico de la India

El parque zoológico Arignar Anna en la India informó el viernes pasado que la leona asiática “Neela” de nueve años murió a causa de Covid-19, virus que ha cobrado la vida de varios animales.

De acuerdo con el lugar ubicado a las afueras de la ciudad de Chennai, al sur de la India, la muerte ocurrió luego de que un cuidador contagiara a ocho leones.

"Una leona de nueve años, Neela, sucumbió a la enfermedad en la tarde del 3 de junio", dijo el parque zoológico Arignar Anna.

También confirmó a través de un comunicado que el brote se observó por primera vez el jueves, con la mayoría de los leones asintomáticos, a lo que se les puso en cuarentena y recibieron antibióticos.

"Se están enviando muestras de tigres y otros grandes mamíferos para su análisis", agregó.

One 9yr old lioness named Neela died on 3rd may in Arignar Anna zoological park due to covid complications. samples in respect of 9 lions out of 11 sent, have tested positive for covid-19. - TN FOREST DEPT. pic.twitter.com/foJERPVNEO — Satheesh lakshmanan 🖋‏‎‎சதீஷ் லெட்சுமணன் (@Saislakshmanan) June 4, 2021

Analizan elefantes para detectar Covid-19 en la India

Los funcionarios del departamento forestal de la India analizaron al menos 28 elefantes para detectar Covid-19 en el estado sureño de Tamil Nadu, luego de que la leona asiática “Neela” de nueve años muriera a causa del virus en otro zoológico.

Se tomaron muestras de la manada de elefantes como medida de precaución para descartar cualquier posibilidad de infección.

India tiene el segundo mayor número de infecciones por coronavirus del mundo después de Estados Unidos, con un total de casos de casi 29 millones, según datos del Ministerio de Salud. Asimismo, registra 351 mil 309 muertes.

Rusia vacuna a animales contra Covid-19

En varias regiones de Rusia se ha comenzado a vacunar a los animales contra la Covid-19 en clínicas veterinarias, según información de la agencia de noticias RIA.

Fue en marzo cuando el país más grande del mundo avisó que había registrado la primera vacuna del mundo para animales contra el coronavirus, esto luego de que diversas pruebas mostraran que generaba anticuerpos en perros, gatos, zorros y visones.

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