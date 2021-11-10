Leones en un parque de Singapur dan positivo a Covid-19

El parque de animales salvajes Mandai WildLife Group, ubicado en Singapur, confirmó que cuatro leones dieron positivo a Covid-19 luego de ser infectados por el personal del recinto.

A través de sus redes sociales, el parque dio a conocer que los leones asiáticos presentaron síntomas como estornudos y tos, por lo que fueron sometidos a pruebas que confirmaron el contagio de SARS-CoV-2.

Los animales mostraron los síntomas el fin de semana pasado y tras conocerse el diagnóstico, fueron aislados del resto de las especies del parque para evitar una mayor propagación del virus.

Sonja Luz, vicepresidenta de conservación y servicios veterinarios de Mandai Wildlife Group, dijo que los felinos se mantienen alertas y activos a pesar de tener Covid-19. “Esperamos que se recuperen bien con solo un tratamiento de apoyo”, añadió.

Por ahora están brillantes, alertas y activos, y aunque esperamos que se recuperen completamente pronto, los estamos monitoreando muy de cerca.

Luz detalló que los felinos pueden recuperarse con un tratamiento menor; sin embargo, en caso de ser necesario podrían medicarlos con antiinflamatorios y antibióticos.

Cuidadores del parque también dan positivo a Covid-19

De acuerdo con agencias internacionales, tres cuidadores de este parque de Singapur también dieron positivo a Covid-19, a pesar de las medidas sanitarias que se implementaron desde que inició la pandemia.

“A la luz del desarrollo de hoy estamos tomando medidas para fortalecer los protocolos de manipulación de los cuidadores de animales, incluida la prueba rápida de antígenos de rutina”, mencionó Sonja Luz.

Además de los cuatro leones, un felino africano del zoológico de Singapur, adyacente al parque, se contagió de Covid-19, indicaron agencias internacionales.

El parque recordó que la Organización Mundial de la Salud Animal ha explicado que la transmisión de animales infectados a seres humanos es muy baja; sin embargo, el recinto cerró la exhibición de los felinos para evitar riesgos.

Hienas también se contagian de Covid-19

El zoológico de Denver, Estados Unidos, confirmó el pasado 5 de noviembre que dos hienas, Ngozi de 22 años y Kibo, de 23, están infectadas con Covid-19, lo que suma a los casos de animales con este virus.

They are believed to be the first hyenas confirmed with COVID-19 worldwide.



Animal Care staff describe that both animals have extremely mild symptoms, including slight lethargy, some nasal discharge and occasional coughs. (2/6) — Denver Zoo (@DenverZoo) November 5, 2021

Al igual que los leones de Singapur, a las hienas se les realizaron pruebas que confirmaron el diagnóstico, luego de que mostraron síntomas leves como secreción nasal y tos ocasional.

“Las hienas son animales famosos por ser duros y resistentes, se sabe que son muy tolerantes al ántrax, la rabia y el moquillo. Por lo demás, están sanas y se espera que se recuperen por completo”, aseguró el zoológico de Denver.

