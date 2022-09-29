¿Qué es la secta de Lev Tahor que llama la atención en México?

México se caracteriza por su diversas en las religiones y de acuerdo con el INEGI cerca del 98% de las personas censadas son católicas, sin embargo, también existen otras como el cristianismo y el judaísmo y dentro de estas se pueden conocer sectas, como Lev Tahor, que llamó la atención por una acusación de abusos contra menores en Chiapas, pero qué es este grupo y en qué estados del país o países se asienta.

De acuerdo con el INEGI, el judaismo es una cultura religiosa de los judíos descendientes de los israelitas de la época bíblica; su base es la creencia en Dios Padre, la Ley Divina o Torá y la inmortalidad del alma. Es un sistema de cultura integral que abarca la totalidad de la existencia individual y comunitaria.

Lev Tahor, la secta ultraortodoxa judía asentada en Guatemala y envuelta en un escándalo por secuestro infantil en Estados UnidosLos miembros de Lev Tahor, practican una versión extrema del judaísmo ultraortodoxo. pic.twitter.com/y9D92OYUm2 — Patricia (@PatriciaTouche) January 3, 2019

A lo largo del tiempo esta religión se ha ido reformulando y existen tres formas actualmente: judaísmo reformado, el conservador y el ortodoxo, en este último es donde se encuentra la secta Lev Tahor.

Lev Tahor se considera una secta ultraortodoxa, es decir, que practica de forma radical esta forma de judaísmo.

Lev Tahor: qué es y dónde opera

De acuerdo con expertos, la secta de Lev Tahor surgió en Jerusalén, y en la prensa sensacionalista de Israel los llamó "talibanes del judaísmo" por la similitud con que este grupo religioso que mandata a las mujeres vestir de negro de la cabeza a los pies.

"Lev Tahor es un grupo devoto, incluso excesivamente devoto, de judíos. Los talibanes han estado asociados con el uso de la violencia extrema y la destrucción en busca de imponer su punto de vista sobre las personas bajo su control", escribió el experto Elon Gilad, un colaborador del diario israelí Haaretz en 2014.

Actualmente no se tienen datos de cómo llegó desde Israel hasta América Latina, en donde se han asentado principalmente en países como México y Guatemala alrededor del 2017 y 2014, respectivamente. Aunque su rastro en el continente se localiza en Estados Unidos y Canadá en la década de 1990.

La atención que llamó la secta fue por el caso de los menores en Chiapas, sin embargo, en 2019 causó polémica porque presuntamente, un grupo secuestró a menores de edad en Nueva York y cuyo rescate ocurrió en la Tenango del Aire, en el Estado de México.

Las acusaciones contra la secta es por presuntos abusos contra las infancias que van desde matrimonios forzados e incesto.

En octubre de 2021, en Guatemala se aprobó la extradición de uno de los líderes de la secta Lev Tahor, Yakov Weingarten, a Estados Unidos, acusado de enfrentar a la justicia de ese país que lo señala de delitos contra la niñez.

En declaraciones a medios de comunicación, el líder de Lev Tahor, Yakov asegura que las investigaciones y señalamientos contra su secta es la misma persecución que han tenido los judíos por miles de años, ya que su grupo es legal.

Ahora, en Chiapas se detuvo a dos miembros de la secta Lev Tahor, Menachen ‘E.A.’ y Moshe ‘J. R., por delitos contra menores, mientras que 17 miembros más fueron llevados al DIF en donde más tarde escaparon.