¿Censura al humor? Caricaturistas cuestionan iniciativa para sancionar memes y parodias

La propuesta para sancionar memes y parodias encendió las alertas entre caricaturistas y creadores de contenido que ven en la iniciativa un posible riesgo para la libertad de expresión.

Caricaturistas advierten riesgo de censura

Saúl Herrera, conocido como “Qucho”, es caricaturista jalisciense y suma 29 años de trayectoria. Desde su trabajo ha utilizado el humor y los cartones para expresar críticas, por lo que considera que sancionar este tipo de contenidos representaría un duro golpe a la libertad de expresión.

“Qucho” aseguró que ha conocido distintos tipos de censura, pero consideró que esta propuesta rebasa un límite y podría abrir la puerta a perseguir a críticos.

La preocupación también se extiende a otros estados. Desde Puebla, Baja California, Morelos y Tabasco, caricaturistas y especialistas consultados expresaron su rechazo a la iniciativa.

La crítica y el humor están bajo amenaza con la llamada "Ley Antimemes" 🤐



Caricaturistas y creadores denuncian que la reforma puede abrir la puerta a interpretaciones que afecten la libertad de expresión y cuestionan que se pretenda sancionar el uso de elementos de identidad… pic.twitter.com/byM8ao7Nbo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2026

El humor como forma de crítica

Osvaldo “Monos”, caricaturista jalisciense, cuestionó que quienes durante años han utilizado el humor y la crítica ahora sean señalados por hacerlo bajo el actual gobierno.

En Morelos, Juan Bobadilla defendió el trabajo de los caricaturistas como una forma de informar: “déjenos ser, déjenos trabajar, déjenos dibujar”.

Desde Tabasco, Pedro Peter Vidal Ovando, delegado de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, sostuvo que la crítica suele estar envuelta en humor y cuestionó que esta incomode a quienes están en el poder.

