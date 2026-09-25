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¿Censura al humor? Caricaturistas cuestionan iniciativa para sancionar memes y parodias

Caricaturistas de varios estados lanzan una alerta: la iniciativa para sancionar memes y parodias podría abrir la puerta a la censura y perseguir a críticos.

satira
¡Quieren acabar con la libertad de expresión!|Cáptura de pantalla

Escrito por: Corresponsales FIA, Felipe Vera

La propuesta para sancionar memes y parodias encendió las alertas entre caricaturistas y creadores de contenido que ven en la iniciativa un posible riesgo para la libertad de expresión.

Caricaturistas advierten riesgo de censura

Saúl Herrera, conocido como “Qucho”, es caricaturista jalisciense y suma 29 años de trayectoria. Desde su trabajo ha utilizado el humor y los cartones para expresar críticas, por lo que considera que sancionar este tipo de contenidos representaría un duro golpe a la libertad de expresión.

Qucho” aseguró que ha conocido distintos tipos de censura, pero consideró que esta propuesta rebasa un límite y podría abrir la puerta a perseguir a críticos.

La preocupación también se extiende a otros estados. Desde Puebla, Baja California, Morelos y Tabasco, caricaturistas y especialistas consultados expresaron su rechazo a la iniciativa.

El humor como forma de crítica

Osvaldo “Monos”, caricaturista jalisciense, cuestionó que quienes durante años han utilizado el humor y la crítica ahora sean señalados por hacerlo bajo el actual gobierno.

En Morelos, Juan Bobadilla defendió el trabajo de los caricaturistas como una forma de informar: “déjenos ser, déjenos trabajar, déjenos dibujar”.

Desde Tabasco, Pedro Peter Vidal Ovando, delegado de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, sostuvo que la crítica suele estar envuelta en humor y cuestionó que esta incomode a quienes están en el poder.

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