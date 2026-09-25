¿Censura al humor? Caricaturistas cuestionan iniciativa para sancionar memes y parodias
Caricaturistas de varios estados lanzan una alerta: la iniciativa para sancionar memes y parodias podría abrir la puerta a la censura y perseguir a críticos.
La propuesta para sancionar memes y parodias encendió las alertas entre caricaturistas y creadores de contenido que ven en la iniciativa un posible riesgo para la libertad de expresión.
Caricaturistas advierten riesgo de censura
Saúl Herrera, conocido como “Qucho”, es caricaturista jalisciense y suma 29 años de trayectoria. Desde su trabajo ha utilizado el humor y los cartones para expresar críticas, por lo que considera que sancionar este tipo de contenidos representaría un duro golpe a la libertad de expresión.
“Qucho” aseguró que ha conocido distintos tipos de censura, pero consideró que esta propuesta rebasa un límite y podría abrir la puerta a perseguir a críticos.
La preocupación también se extiende a otros estados. Desde Puebla, Baja California, Morelos y Tabasco, caricaturistas y especialistas consultados expresaron su rechazo a la iniciativa.
La crítica y el humor están bajo amenaza con la llamada "Ley Antimemes" 🤐— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2026
Caricaturistas y creadores denuncian que la reforma puede abrir la puerta a interpretaciones que afecten la libertad de expresión y cuestionan que se pretenda sancionar el uso de elementos de identidad… pic.twitter.com/byM8ao7Nbo
El humor como forma de crítica
Osvaldo “Monos”, caricaturista jalisciense, cuestionó que quienes durante años han utilizado el humor y la crítica ahora sean señalados por hacerlo bajo el actual gobierno.
En Morelos, Juan Bobadilla defendió el trabajo de los caricaturistas como una forma de informar: “déjenos ser, déjenos trabajar, déjenos dibujar”.
Desde Tabasco, Pedro Peter Vidal Ovando, delegado de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, sostuvo que la crítica suele estar envuelta en humor y cuestionó que esta incomode a quienes están en el poder.