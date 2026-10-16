¡Papelito por papelito! Oposición exhibe la deuda de Morena con una tómbola en San Lázaro

Morena volvió a imponer su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobó la Ley de Ingresos de 2027, un paquete que contempla más de 10 billones 636 mil millones de pesos, incluidos 1.7 billones de nueva deuda. La discusión tuvo de todo: una tómbola, reclamos por el endeudamiento y acusaciones por los beneficios fiscales.

Deuda de 1.7 billones, el reclamo de la oposición

La diputada del PAN, Eva María Vázquez, llevó una tómbola a la tribuna para exhibir los puntos que considera polémicos del paquete de ingresos.

“Vamos a ver qué hay detrás de la Ley de Ingresos de Morena... así que vamos a descubrirlo papelito por papelito. Deuda de 1.7 billones de pesos”, expresó.

El priista Jericó Abramo también cuestionó el endeudamiento y afirmó que el Gobierno recurrirá a nuevos préstamos para cubrir compromisos financieros.

“Estamos pidiéndole prestado al banco para pagarle los intereses a la tarjeta de crédito”, señaló, al criticar que los recursos no se destinen a impulsar la infraestructura del país.

Morena elimina el límite para beneficios fiscales

Durante el debate llovieron propuestas para modificar el dictamen, pero solo una fue aceptada: la presentada por Morena para eliminar el tope de 300 millones de pesos del Programa de Regularización Fiscal.

El cambio permitiría que cualquier contribuyente, incluidos los grandes contribuyentes, acceda a la reducción de multas, recargos y gastos de ejecución fiscal, siempre que primero pague los impuestos que adeuda.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, defendió la medida al señalar que busca reducir controversias fiscales y fortalecer las finanzas públicas.

El panista Federico Döring acusó que la modificación podría convertirse en una condonación sin límite y cuestionó su aplicación.

Monreal rechazó esa interpretación y sostuvo que los impuestos deben pagarse; el beneficio, explicó, se limita a eliminar recargos y otros conceptos accesorios, no el adeudo principal.

Los programas sociales también provocan reclamos

El destino de los recursos públicos también entró en la discusión. La diputada priista Xitlalic Ceja defendió los programas sociales y lanzó una consigna en el pleno: “¡Los programas sociales son un derecho y nadie te los puede quitar!”.

Al final, la mayoría oficialista aprobó la Ley de Ingresos de 2027 y turnó el dictamen al Senado para su validación.