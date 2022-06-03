Ohio: ley permitiría maestros armados en escuelas tras recibir capacitación

Ohio está dispuesto a promulgar una ley que permite que los maestros y otro personal estén armados en las escuelas una vez que hayan completado hasta 24 horas de capacitación inicial.

Los defensores de la medida esperan que los maestros armados reduzcan la frecuencia y la letalidad de los tiroteos en las escuelas, que se han vuelto recurrentes en Estados Unidos.

Los opositores al proyecto de ley, incluidos los sindicatos de maestros y el principal sindicato de policías de Ohio, dicen que hará que las escuelas sean más peligrosas para los niños.

El proyecto de ley se finalizó 10 días después de que un adolescente con un rifle estilo AR-15 atacara una escuela en Uvalde, Texas. Diecinueve estudiantes y dos profesores murieron en la masacre.

El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, ha dicho que promulgará el proyecto de ley.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea General de Ohio controlada por los republicanos esta semana.

Fue diseñado para desactivar un fallo del año pasado de la Corte Suprema de Ohio que decía que una ley estatal de larga data requería que los maestros completaran más de 700 horas en un programa de capacitación de oficiales de paz antes de que pudieran estar armados en las escuelas.

Los defensores del proyecto de ley dijeron que permitiría a los maestros de las escuelas confrontar a un atacante armado antes de que entrara la policía.

The Ohio School Safety Center is hosting a School Safety Summit August 2-4, 2022, at the Greater Columbus Convention Center. They are accepting applications for presenters. Do you have knowledge to share? https://t.co/EFjQhR3u3X pic.twitter.com/bKpABPpVT9 — Ohio School Safety Center (@OHSchoolSafety) June 3, 2022

Thomas Hall, patrocinador del proyecto de ley:

En situaciones de emergencia en nuestras escuelas, los segundos importan y las tragedias se pueden prevenir.

Los maestros armados deberán someterse a verificaciones de antecedentes penales y recibir 8 horas de capacitación adicional cada año subsiguiente.

Según la nueva ley, los distritos escolares tendrían que notificar a los padres si deciden permitir que maestros armados ingresen a las escuelas. No quedó claro de inmediato cuántos distritos escolares optarían por permitirlo.

