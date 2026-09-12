Fiestas patrias 2026: ¿en qué alcaldías habrá ley seca en CDMX?

Si planeas celebrar las fiestas patrias este 15 y 16 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), toma en cuenta que habrá ley seca para la venta de bebidas alcohólicas en distintas zonas.

Estas son las alcaldías y zonas donde se suspenderá la venta de alcohol

Las fiestas patrias de septiembre tendrán restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en distintas zonas de la Ciudad de México. Los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 11 de septiembre.

La suspensión no necesariamente aplica de manera general en toda una alcaldía, ya que los acuerdos establecidos son para colonias, barrios y pueblos específicos, además de fechas determinadas para cada festividad.

En la alcaldía Tlalpan, uno de los acuerdos establece la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas de las 00:00 horas del 14 de septiembre a las 24:00 horas del 17 de septiembre en Tlalpan Centro I y II y Barrio Niño Jesús.

La medida contempla establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para vender vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y otros negocios similares.

En Miguel Hidalgo Tercera Sección, la suspensión estará vigente de las 00:00 horas del 14 de septiembre a las 24:00 horas del 16 de septiembre.

El mismo periodo aplicará en los pueblos de Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo.

Mientras que en Tláhuac, el acuerdo establece la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas durante las Fiestas Patrias, del 14 al 16 de septiembre de 2026, en las colonias, barrios y pueblos de la alcaldía.

Otras fechas con ley seca en Tláhuac

Además de las fiestas patrias, el acuerdo establece suspensión para distintas celebraciones:

