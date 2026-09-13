Ley Seca por Fiestas Patrias en Edomex: Lista de municipios que no venderán alcohol

Las Fiestas Patrias 2026 ya están a la vuelta de la esquina y, si tienes pensado celebrar con una bebida con alcohol en casa o acudir a algún festejo , hay un detalle que debes conocer: varios municipios del Edomex aplicarán Ley Seca durante el 15 y 16 de septiembre .

La restricción no será igual en todo el Edomex, ya que cada cabildo determina las condiciones para estos días; por ahora, Ecatepec, San Mateo Atenco y Nezahualcóyotl tienen medidas confirmadas, mientras que en otros municipios están a la espera de confirmarse.

Ecatepec suspenderá la venta durante dos días

En Ecatepec de Morelos, la prohibición abarcará prácticamente las 48 horas de las celebraciones patrias ; comenzará a las 00:00 horas del 15 de septiembre y terminará a las 23:59 del 16 .

Durante ese periodo no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos como tiendas, depósitos y vinaterías, además de que habrá restricciones para su consumo en la vía pública; los restaurantes serán la excepción, por lo que podrán continuar con sus actividades bajo las condiciones establecidas.

La medida estará acompañada de un operativo especial de seguridad por los festejos de Independencia.

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San Mateo Atenco tendrá una de las restricciones más amplias

En San Mateo Atenco, la Ley Seca Edomex comenzará prácticamente al iniciar el 15 de septiembre, a las 00:01 horas, y permanecerá vigente hasta las 23:59 del día 16.

La disposición contempla no sólo la venta, sino también la distribución gratuita y el consumo de bebidas alcohólicas; los establecimientos cuya actividad principal sea la venta de alimentos quedarán exceptuados.

Además, durante esas mismas fechas estará prohibido el uso de pirotecnia en el municipio.

Nezahualcóyotl también tendrá restricciones

Nezahualcóyotl se suma a los municipios que aplicarán restricciones durante las Fiestas Patrias; en este caso, la medida está contemplada de las 11:00 horas del 15 de septiembre a las 11:00 horas del día siguiente .

Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados estarán exceptuados, por lo que la disposición no tendrá el mismo alcance para todos los negocios.

La lista podría aumentar en los próximos días