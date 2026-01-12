¿Falta de pruebas? Por esta razón liberaron a Yesenia Méndez, exsecretaria de Carlos Manzo

A dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan , Michoacán, Carlos Manzo, el caso sigue sin aclararse del todo. Entre rumores sobre personas que supuestamente traicionaron al edil, surgió el de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo y actual colaboradora de Grecia Quiroz.

Al respecto, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que la funcionaria no fue detenida como se dijo en redes, pero entonces ¿qué sucedió?

Liberan a Yesenia Méndez, colaboradora de Grecia Quiroz

Yesenia formó parte del círculo más cercano de Manzo. Acompañó al alcalde desde la campaña electoral hasta su administración; incluso ocupando temporalmente el despacho del Ayuntamiento tras su asesinato, antes de que Grecia Quiroz asumiera formalmente la presidencia municipal.

Ante la sorpresiva noticia de que la funcionaria estuviera relacionada con el crimen, Torres Piña explicó que solo fue requerida para rendir declaración y colaborar con las investigaciones, tal como se hizo con otros 10 servidores públicos del municipio de Uruapan.

“El procedimiento se llevó a cabo en la misma dinámica que con otros funcionarios, entrevistas que permiten desahogar indagaciones sobre el homicidio de Carlos Manzo”, aseguró el fiscal.

Agregó que la entrevista concluyó el viernes y que Yesenia se retiró en libertad tras cumplir con las diligencias.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirma la liberación de Yesenia Méndez, secretaria de Grecia Quiroz. La funcionaria fue entrevistada como parte de las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Reaparece Yesenia Méndez tras presunta detención

Durante la madrugada del 10 de enero, Méndez reapareció en redes sociales con un mensaje emotivo, en el que agradecía poder estar con su familia, acompañado de una fotografía.

Su publicación generó expectativa, debido al hermetismo de las autoridades, que no habían confirmado si Yesenia había sido detenida ni si existían otras personas involucradas en el caso.

No fue hasta este domingo 11 de enero que, mediante una conferencia de prensa, Omar García Harfuch informó sobre dos nuevas detenciones, pero la funcionaria no estaba entre los arrestados.

Anuncian nuevas detenciones por el asesinato de Carlos Manzo

Autoridades informaron sobre dos nuevas personas involucradas con el asesinato del alcalde Carlos Manzo . Entre los capturados están Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Protocolo y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Uruapan.

Así como, Josué Elogio “N”, que operaba como enlace entre Samuel y el grupo criminal. Ambos conocían el plan desde octubre, semanas antes de que ocurriera el homicidio aquel 1 de noviembre.

Samuel habría compartido información clave sobre la agenda del alcalde, incluyendo horarios, lugares de concentración y cambios de itinerario, mientras que Josué se encargaba de transmitir y coordinar esos datos. Entre los detenidos se incluyen:



Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo criminal y presunto autor intelectual del asesinato.

Ricardo “N”, encargado del traslado de los integrantes del grupo después de la agresión.

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, responsable de reclutar personas para actividades delictivas.

Gerardo “N”, colaborador que mantenía comunicación con los cabecillas del grupo.

Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia vinculada a homicidios, extorsión y venta de droga.