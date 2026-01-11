Caen 2 más por el asesinato de Carlos Manzo; habrían revelado el itinerario del alcalde de Uruapan

El a sesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo , sumó dos nuevas detenciones, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Samuel "N" y Josué Elogio "N" fueron capturados por su presunta participación en el homicidio del líder del movimiento El Sombrero, ocurrido durante el Festival de Velas del Día de Muertos, el pasado 1 de noviembre en Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones, los recién detenidos sabían del plan desde octubre, y uno de ellos hasta compartió el itinerario del edil.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo?

Samuel “N” se desempeñaba como director de Protocolo y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Uruapan. Su cercanía con Carlos Manzo le permitió conocer a detalle cada movimiento del alcalde el día del evento.

Por su parte, el taxista Josué Elogio “N”, alias “El Viejito”, era el vínculo entre Samuel y los autores materiales del crimen. Por lo que ambos estaban en el grupo de WhatsApp encabezado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del crimen.

En ese chat se compartía la ubicación en tiempo real del alcalde, además de fotografías, horarios y cambios en su agenda.

Primeros indicios apuntan a que Samuel fue quien notificó los retrasos del edil, el momento exacto en que saldría de la Casa de la Cultura y el punto donde se concentraría el evento.

Avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo

Mediante una conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las detenciones ocurrieron el 8 y 9 de enero durante operativos en Uruapan.

Tras la captura de Josué, autoridades realizaron cateos donde aseguraron drogas y equipos de comunicación. Además, se confirmó que Samuel contaba con antecedentes penales previos.

#ConferencaSeguridad I El secretario de seguridad, @OHarfuch, informa que las detenciones se suman a las anunciadas anteriormente:



➡️ Jorge Armando “N”, alias “Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen.

Ricardo "N", persona…

¿Cuántos detenidos van por el crimen contra el alcalde de Uruapan?

De acuerdo con informes recientes, hasta el momento se ha logrado la detención de varios integrantes relacionados con el homicidio. Entre ellos se encuentran:



Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen

Ricardo “N”, quien se encargaba del traslado de los integrantes tras el ataque

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como reclutador de personas para actividades criminales.

Gerardo “N”, colaborador directo de la célula, quien mantenía comunicación constante con Jorge Armando “N” y Ramiro “N”.

Flor “N”, presuntamente vinculada a las operaciones del grupo.

Finalmente, las autoridades confirmaron la captura de Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, jefe de una célula relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.