Capturan a Yesenia ‘N’, secretaria particular de Grecia Quiroz y excolaboradora de Carlos Manzo

Durante la jornada de este viernes, las autoridades llevaron a cabo el arresto de Yesenia 'N'. La mujer detenida desempeñaba funciones como secretaria privada de Grecia Quiroz , quien actualmente ocupa el cargo de alcaldesa en la demarcación de Uruapan, Michoacán.

Cabe destacar que la hoy imputada también trabajó estrechamente bajo las órdenes del fallecido exalcalde de dicho municipio, Carlos Manzo. Fue detenida por la Fiscalía local y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la zona centro del municipio. Fue detenida el 8 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: “Reclutaban en anexos": Harfuch confirma captura de “El K”, clave en asesinato de Carlos Manzo

Últimos reportes sobre el caso del asesinato de Carlos Manzo

El día de ayer, Omar García Harfuch, quien encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ratificó la aprehensión de un individuo de nombre Alejandro Baruc “N”. Este sujeto, reconocido bajo los sobrenombres de ‘K’ o ‘Z’, es considerado un elemento fundamental en el esquema logístico relacionado con el atentado que tuvo lugar en noviembre de 2025.

El funcionario precisó que la detención se ejecutó el 24 de diciembre mediante una acción conjunta en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la autoridad ministerial del estado de Michoacán.

Los reportes oficiales del Gabinete de Seguridad indican que Alejandro “N” dirigía un grupo delictivo con centro de actividades en la localidad de Parácuaro, donde se le atribuye la generación de diversos actos violentos. Aunque cuenta con antecedentes vinculados al comercio de estupefacientes, extorsiones y asesinatos, su implicación particular en el caso del exalcalde Manzo se debe a labores de protección.

Según lo expuesto por Harfuch, este individuo dio refugio y ocultó a uno de los responsables directos del crimen, identificado como Fernando Josué “N”, tras haberse perpetrado la agresión.

