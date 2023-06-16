Liberan a Denisse Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, acusada de narcotráfico

Un juez de Estados Unidos desestimó la demanda contra la regidora del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, Denisse Ahumada Martínez, quien era acusada de presunto tráfico de drogas al ser sorprendida con 42 kilos de cocaína al interior de su automóvil.

Denisse Ahumada Martínez, de 34 años, fue detenida en Texas, Estados Unidos, el pasado 10 de junio, cuando pasaba por un punto de revisión donde agentes fronterizos sometieron a rayos X el vehículo en el que viaja la regidora de Tamaulipas y hallaron paquetes de cocaína ocultos en asientos y puertas.

Aparentemente, Denisse Ahumada pretendía transportar la sustancia ilícita a la ciudad texana de San Antonio; sin embargo, fue detenida por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y arrestada bajo los cargos de posesión e intento de distribución de la droga.

Regidora de Tamaulipas es liberada de cargos por narcotráfico

El magistrado encargado del caso, Juan F. Alanis, desestimó la demanda contra Ahumada Martínez al determinar que el Gobierno de Estados Unidos no cuenta con los suficientes elementos para imputar a la política mexicana por posesión de drogas.

De acuerdo con la resolución oficial, la regidora de Tamaulipas "No cumplió con su parte a la hora de establecer mediante el estándar de causa probable que el acusado cometió el delito imputado", por lo que se ordenó la inmediata liberación de la funcionaria.

¡Detienen a regidora del #PAN por transportar 45 kilos de cocaína!



Denisse Ahumada Martínez fue detenida en #Texas luego de que la #PatrullaFronteriza detectara #droga en su camioneta.



El PAN reprobó los presuntos hechos delictivos y se deslindó de la #mujer pic.twitter.com/WuWvkhK2sP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

Denisse Ahumada Martínez confesó ya haber transportado droga antes

La funcionaria mexicana fue presentada el pasado 12 de junio ante las autoridades de McAllen, Texas, quienes determinaron su detención temporal y le negaron su derecho a fianza.

Al momento de ser aprehendida, Denisse Ahumada Martínez, portaba 42 kilos de cocaína escondidos al interior de su camioneta blanca Mazda, la droga estaba envuelta en papel aluminio y en diversos compartimentos del vehículo.

Durante las interrogaciones, la regidora de Reynosa confesó que pretendía llevar la droga a San Antonio y que no era la primera que vez que hacía contrabandos ilícitos de estupefacientes.