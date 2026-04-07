Liberan en Bagdad a la periodista Shelly Kittleson tras una semana de secuestro por milicias proiraníes

La periodista estadounidense Shelly Kittleson, de 49 años, fue liberada este martes 7 de abril tras permanecer una semana en cautiverio a manos de la milicia chiíta Kataib Hezbollah.

La liberación, confirmada por el grupo armado y funcionarios de seguridad iraquíes, se produjo tras negociaciones que habrían incluido un intercambio por varios miembros de la milicia que se encontraban encarcelados.

Bajo la amenaza de no repetir "este gesto" en el futuro, los captores ordenaron a Kittleson abandonar territorio iraquí de forma inmediata.

El secuestro y las negociaciones de su liberación

Kittleson, una veterana corresponsal de guerra con más de una década de experiencia en Irak, Afganistán y Siria, fue secuestrada en el centro de Bagdad a finales de marzo. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos le había advertido sobre planes específicos de Kataib Hezbollah para asesinarla o capturarla, la periodista ya se encontraba reportando en la zona cuando se perdió su rastro.

Fuentes de seguridad iraquíes, que solicitaron el anonimato, confirmaron que la libertad de la periodista se pactó mediante un intercambio de prisioneros. Un día después del secuestro, la milicia ofreció negociar la vida de la comunicadora a cambio de la liberación de varios de sus operativos detenidos por las fuerzas de seguridad iraquíes.

Propaganda bajo coacción: El video de la milicia

Tras su liberación, Kataib Hezbollah publicó un video fuertemente editado en redes sociales donde se observa a Kittleson. En las imágenes, la periodista afirma haber pasado información sobre milicias iraquíes a diplomáticos estadounidenses. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales han denunciado que este tipo de grabaciones son obtenidas bajo coacción y tortura, constituyendo potencialmente un crimen de guerra.

Abu Mujahid Al-Asaf, jefe de seguridad del grupo, declaró en Telegram:

"Esta iniciativa no se repetirá en el futuro. Estamos en un estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el Islam, y en tales situaciones muchas consideraciones se dejan de lado".

|Canal de Kataib Hezbollah en Telegram

El historial de Kataib Hezbollah

Designada como organización terrorista por Washington en 2009, Kataib Hezbollah es una de las facciones más poderosas y radicales de Irak, con vínculos directos con la Fuerza Quds de Irán. Este no es su primer secuestro de alto perfil; en 2023, el grupo capturó a la estudiante de doctorado israelí-rusa Elizabeth Tsurkov, manteniéndola como rehén durante más de dos años.

En estos momentos Irak es hostil para los ciudadanos estadounidenses

La liberación de Kittleson ocurre en un clima de tensión. Desde marzo de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad ha instado a todos sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato debido al incremento de ataques con cohetes y drones contra instalaciones civiles y gubernamentales.

Kataib Hezbollah se encuentra en la vanguardia de los ataques de represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzando ofensivas diarias contra objetivos estadounidenses en Irak y países vecinos. Para los analistas, el secuestro de Kittleson es una muestra de cómo las milicias proiraníes están utilizando a civiles extranjeros como moneda de cambio geopolítica en medio de la escalada bélica regional.