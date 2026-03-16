Atacan embajada de Estados Unidos en Bagdad y dejan 5 heridos; desconocen origen de la agresión

Un terreno usado por la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, fue blanco de un ataque de misiles, con lo que dejó varios heridos.

Las explosiones pudieron escucharse alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, del 14 de marzo de 2026, cuando cinco cohetes impactaron en áreas alrededor del Aeropuerto Internacional de Bagdad, así como el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, usado por la representación estadounidense en la ciudad.

Lluvia de misiles en Bagdad: Atacan complejo diplomático de Estados Unidos

Un misil explotó en el aire en una instalación de navegación en la parte civil del aeropuerto, mientras que los otros cuatro impactaron en el complejo diplomático. Cinco personas iraquíes resultaron lesionadas.

No está claro aún qué bando lanzó dichos misiles. Desafortunadamente, los ataques a las instalaciones estadounidenses, incluso cerca del aeropuerto de la capital iraquí, han sido reportados de forma frecuente.

Apenas la semana pasada, un ataque dañó un sistema de comunicaciones por satélite, sin reporte de víctimas por dicho evento.

Esta agresión sucede en el contexto de tensiones en Medio Oriente, tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde murió el ayatola Alí Jamenei y el régimen iraní lanzó misiles a diversos países de la región.

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Trump rompe el silencio: "Irán es una nación basada en la desinformación"

En tanto, en el decimosexto (16) día de hostilidades en Irán, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó que Irán es una nación basada en la desinformación, al recordar que el régimen de los ayatolas ha clamado falsamente que ha hecho ataques contra barcos portaaviones estadounidenses. Agregó que dicho gobierno quiere llegar a un trato.

.@POTUS on Iran: They want to make a deal. They're talking to our people. I don't know if they say that to you. Don't forget, they're a country based on disinformation. And now, they're using disinformation and AI. They showed all sorts of things happening in the last 2 weeks… pic.twitter.com/KXqaXGDTif — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

“Quieren llegar a un acuerdo. Están hablando con nuestra gente. No sé si te lo dicen a ti. No olvides que es un país basado en la desinformación. Y ahora, están usando desinformación e inteligencia artificial”, mencionó el mandatario estadounidense en una conferencia el 16 de marzo de 2026.