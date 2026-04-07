“Esta noche morirá toda una civilización": Trump despotrica tras ultimátum contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió un mensaje sobre Irán hoy martes 7 de abril de 2026, en el día que vence el ultimátum que dio al régimen islámico para que reabran el estrecho de Ormuz, de lo contrario, desataría una serie de bombardeos contra plantas de energía y puentes.

El mensaje de Trump en Truth Social: "Morirá toda una civilización esta noche"

“Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, comenzó en su mensaje publicado en su perfil de Truth Social.

El presidente estadounidense aseguró que ahora hay un cambio “completo y total de régimen” en Irán donde prevalecen las mentes menos radicalizadas, diferentes y más inteligentes. “¿Quién sabe? Lo averiguaremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, afirmó Trump.

Ultimátum de EE. UU. a Irán: horario clave para la reapertura del estrecho de Ormuz

Esta declaración viene después de que el domingo Trump sentenciara que Irán tenía dos días para reabrir el estrecho de Ormuz, donde transita el 20% del petróleo mundial, de lo contrario, desataría una serie de ataques contra infraestructura clave del país de Medio Oriente, si no es reabierto a las 20:00 horas, tiempo del Este, 18:00 horas, tiempo del Centro de México de hoy, 7 de abril de 2026.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

Ataque en la isla de Kharg: Estados Unidos golpea objetivos estratégicos en Irán

Este martes, el ejército de Estados Unidos atacó objetivos en la isla de Kharg, un conocido centro de almacenamiento de petróleo, pero los blancos no eran las instalaciones petroleras, aseguró un funcionario estadounidense a la cadena CNN.

Petróleo a 116 dólares: ¿cómo afecta el conflicto de Irán a la economía mundial?

Dicho ataque elevó un 3% el precio del barril de petróleo, hasta rozar los 116 dólares en las últimas operaciones de esta mañana.

El conflicto en Irán que inició el 28 de febrero de 2026, ha llevado a una alta fluctuación en el precio del hidrocarburo, ya que al inicio de este año el petróleo estadounidense cotizaba a 57 dólares por barril, pero el aumento ha llevado a superar los 100 dólares, lo que representa alrededor del 102%.

