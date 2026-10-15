¿Te urge tu licencia de conducir? Unidades Móviles en Edomex para tramitarla antes del 17 de octubre; todo lo que debes saber

La Secretaría del Estado de México implementó distintas Unidades Móviles en algunos municipios de la entidad para poder tramitar o renovar la licencia de conducir de forma más sencilla y rápida, pero ¿en dónde se ubican y cuáles son los horarios?

Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026

El horario de las Unidades Móviles en Edomex para tramitar la licencia de conducir en octubre 2026 es de lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 17:30 horas ; se recomienda acudir con tiempo.

Mientras que para el fin de semana , el horario es de 9:00 a 15:00 horas únicamente los días sábados , ya que el domingo no hay servicio.

Unidades móviles disponibles en Edomex para tramitar tu licencia de conducir: ¿Dónde están?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el próximo sábado 17 de octubre 2026; esta es su ubicación exacta.



Temascaltepec - Plaza Juárez No. 1, colonia Centro Temascaltepec. Frente al Palacio Municipal.

- Plaza Juárez No. 1, colonia Centro Temascaltepec. Frente al Palacio Municipal. Ocoyoacac - Porfirio Díaz, Mz. 006, Col. Centro, C.P. 52740. Frente al Palacio Municipal.

- Porfirio Díaz, Mz. 006, Col. Centro, C.P. 52740. Frente al Palacio Municipal. Teotihuacán - Juárez s/n, Col. Teotihuacán Centro, C.P. 55800. Frente al Palacio Municipal.

Módulos móviles disponibles hasta el 16 de octubre:

Toluca - Av. Paseo Tollocan 1541, Ciudad Universitaria, C.P. 50110. Ciudad Universitaria, estacionamiento de la Facultad de Contaduría.

- Av. Paseo Tollocan 1541, Ciudad Universitaria, C.P. 50110. Ciudad Universitaria, estacionamiento de la Facultad de Contaduría. Cuautitlán Izcalli - Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli. Estacionamiento outlets punta norte.

- Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli. Estacionamiento outlets punta norte. Nezahualcóyotl - Av. General Lázaro Cárdenas s/n, col. Rey Neza, C.P. 57809.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago correspondiente al trámite

Costos para tramitar tu licencia en Edomex

El costo de tramitar tu licencia de conducir en algunas de las Unidades Móviles en el Estado de México (Edomex) varia dependiendo del tipo de trámite.

