El dato del acta de nacimiento que desaparece por considerarse discriminatorio

El acta de nacimiento cambiará en 2026. Uno de los documentos más importantes en México tendrá un cambio relevante en la información pues se podrá reservar un dato

Se trata de un apartado que por muchos años ha formado parte de este documento y que ahora desaparece por considerarse discriminatorio en las personas, esto como una medida que para garantizar igualdad y respeto a la identidad de quien la tramita.

¿Qué dato desaparecerá del acta de nacimiento en México?

La modificiación al acta de nacimiento responde a nuevas políticas de inclusión que buscan evitar prácticas que puedan vulnerar a las y los mexicanos.

Aunque el cambio puede parecer menor, este ajuste impacata directamente en la forma en que se registrará la información respecto a los datos personales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió eliminar del acta de nacimiento la obligación de poner el estado civil.

El caso que exhibió la podredumbre del Registro Civil

¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó esta decisión?

El 21 de abril de 2026, el máximo tribunal del país declaró la inconstitucionalidad la obligación de asentar en el acta de nacimiento, los actos de matrimonio y divorcio.

Esto debido a un caso en Jalisco donde dos personas se divorciaron por mutuo acuerdo y, posteriormente, una de ellas pidió que se retiraran de su acta de nacimiento los sellos marginales relativos a su matrimonio y divorcio, pero el registro civil se lo negó.

¿Qué cambia con la eliminación del estado civil en las actas?

La extinta Primera Sala concluyó que dichas disposiciones vulneraban los derechos a la protección de datos personales, a la igualdad y a la no discriminación.

Lo anterior, al impedir que una persona obtenga una copia de su acta de nacimiento sin revelar su estado civil, considerado una categoría sospechosa a la luz del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El panoram que cambia es que con este fallo de la Corte, una persona podrá tomar como antecedente el caso de Jalisco y no estará obligada a mencionar su estado civil, el cual no deberá exigirse en el documento.

¿Desde cuándo aplicará este cambio en México?

De acuerdo con la Suprema Corte, el Pleno emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad, y precisó que esta surtirá efectos generales a partir de su notificación al Congreso local de Jalisco.

Pero precisó que en consecuencia, ninguna autoridad del registro civil podrá sustentar actos o trámites en las disposiciones invalidadas, y las personas podrán obtener copias de su acta de nacimiento sin verse obligadas a divulgar su estado civil o su divorcio.

