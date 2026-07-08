¿Te urge tramitar tu licencia? Estas son las unidades móviles disponibles en Edomex hasta el 10 y 11 de julio 2026; requisitos y costos

Si todavía no cuentas con tu licencia de conducir o necesitas renovarla, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex) desplegó unidades móviles en distintos municipios para facilitar el trámite, pero ¿en dónde están?

La fecha limite para acudir a estas unidades móviles es hasta los próximos viernes 10 y sábado 11 de julio 2026, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026

El horario de las unidades móviles, ubicadas en distintos municipios del Edomex es de lunes a viernes de 9:00 a 17:300 horas, por lo que se recomienda acudir con tiempo.

Se recomienda a las y los interesados en tramitar o renovar la licencia calcular sus tiempos y tomar precauciones.

Unidades móviles disponibles hasta el 10 de julio 2026: Ubicación exacta

¡Qué no se te pase la fecha! La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el 10 de julio 2026; esta es su ubicación.



Chimalhuacán - Av. Patos, Mz 394, Lt. 8, colonia San Pedro.

- Av. Patos, Mz 394, Lt. 8, colonia San Pedro. Cuautitlán Izcalli - Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque. Estacionamiento de outlets punta norte.

- Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque. Estacionamiento de outlets punta norte. Nezahualcóyotl - Av. General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza.

La mayoría de estas unidades móviles fueron habilitadas desde el pasado 7 de julio, por lo que aún tienes los días 8, 9, 10 y 11 de julio para acudir a tramitar tu licencia de conducir.

Unidades móviles disponibles hasta el 11 de julio 2026

Por otro lado, las unidades móviles disponibles en el Estado de México hasta el 11 de julio 2026, son las siguientes:



Chapa de Mota - Manzana 002, Chapa de Mota. Frente al Palacio Municipal.

- Manzana 002, Chapa de Mota. Frente al Palacio Municipal. Metepec - Av. Estado de México 1201-Oriente, colonia San Miguel. Edificio Ciudadanos Gobernando Metepec.

- Av. Estado de México 1201-Oriente, colonia San Miguel. Edificio Ciudadanos Gobernando Metepec. Valle de Chalco - Av. del Mazo, colonia Alfredo Baranda. Frente al Palacio Municipal.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex?

El costo de tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex) puede depender del tipo de trámite que se elija; te compartimos la lista de precios.



Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos

Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos

Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos

Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar.

Por otro lado, se recomienda llevar una identificación oficial, así como documentos legales y vigentes para agilizar el trámite.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex