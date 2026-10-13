Tramita tu Licencia Edomex sin ir tan lejos: Conoce dónde estarán las unidades móviles

Las unidades móviles para sacar tu Licencia en el Edomex continuarán su caravana esta semana para que obtengas rápido y sin filas este trámite obligatorio; la Secretaría de Movilidad del Estado de México compartió los municipios mexiquenses por los que se brindará este servicio durante esta semana.

Si te urge obtener por primera vez tu licencia de conducir o renovarla, te compartimos la lista de localidades que visitarán las unidades móviles.

Licencia Edomex: ¿dónde estarán las unidades móviles del 14 al 17 de octubre?

Para esta semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer los municipios que visitarán las unidades móviles, con fechas y puntos de atención para quienes buscan realizar este trámite; el recorrido se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre.

Miércoles 14 de octubre

Ixtlahuaca: Plaza Rayón, frente a la Casa de Cultura Quím. José Donaciano Morales.

Amecameca: Plaza de la Constitución, frente al Palacio Municipal.

Ocoyoacac: Calle Porfirio Díaz, frente al Palacio Municipal.

Sultepec: Francisco I. Madero núm. 1, frente al Palacio Municipal.

Teotihuacán: Calle Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: Avenida Dolores s/n, barrio Tlatilco.

Temamatla: Plaza Hidalgo núm. 1, colonia Centro.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Metepec: Privada de la Besana s/n, barrio Espíritu Santo.

Jueves 15 de octubre



Ixtlahuaca: Plaza Rayón, frente a la Casa de Cultura Quím. José Donaciano Morales.

Ocoyoacac: Calle Porfirio Díaz, frente al Palacio Municipal.

Sultepec: Francisco I. Madero núm. 1, frente al Palacio Municipal.

Teotihuacán: Calle Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Metepec: Privada de la Besana s/n, barrio Espíritu Santo.

Teoloyucan: Avenida Dolores s/n, barrio Tlatilco.

Temamatla: Plaza Hidalgo núm. 1, colonia Centro.

Viernes 16 de octubre



Ixtlahuaca: Plaza Rayón, frente a la Casa de Cultura Quím. José Donaciano Morales.

Ocoyoacac: Calle Porfirio Díaz, frente al Palacio Municipal.

Teotihuacán: Calle Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Toluca: Paseo Tollocan núm. 1541, estacionamiento de la Facultad de Contaduría de Ciudad Universitaria.

Teoloyucan: Avenida Dolores s/n, barrio Tlatilco.

Temamatla: Plaza Hidalgo núm. 1, colonia Centro.

Temascaltepec: Plaza Juárez núm. 1, frente al Palacio Municipal.

Sábado 17 de octubre



Teotihuacán: Calle Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Ocoyoacac: Calle Porfirio Díaz, frente al Palacio Municipal.

Temascaltepec: Plaza Juárez núm. 1, frente al Palacio Municipal.

Horario de atención: la recepción de documentos se realiza de 09:00 a 17:30 horas; el servicio concluye a las 18:00 horas, de acuerdo con la información proporcionada.

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¿Cuánto debes pagar por tu Licencia Edomex 2026?

Antes de acudir a una Unidad Móvil para tramitar tu Licencia Edomex 2026, es importante que revises cuánto cuesta el documento que necesitas. Así podrás preparar tu presupuesto y evitar sorpresas al momento de realizar el trámite.

Los precios dependen del tipo de licencia o permiso; si necesitas una licencia para conducir automóvil o motocicleta, el costo es de 777 pesos. En cambio, para los choferes particulares, el precio es de mil 17 pesos.

Si el trámite es para un menor de edad, hay dos tipos de permisos provisionales: uno cuesta 777 pesos y el otro 3 mil 694 pesos; además, si perdiste tu licencia o necesitas obtener una copia, el duplicado tiene un costo de 525 pesos.

Antes de acudir, identifica cuál documento necesitas y considera el monto correspondiente para realizar el trámite.