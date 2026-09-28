¡Que no se te pase! Octubre trae cambios en la verificación vehicular de CDMX y Edomex: Revisa cuándo te toca

Si tu automóvil tiene engomado rojo o verde, octubre será un mes importante para la verificación vehicular en la CDMX y Edomex; dependiendo de la terminación de la placa, tendrás que acudir a un verificentro para cumplir con el trámite correspondiente.

El calendario oficial para la verificación establece que los vehículos con placas terminadas en 3 o 4 y engomado rojo tienen septiembre y octubre para verificar, mientras que las unidades con terminación 1 o 2 y engomado verde cuentan con octubre y noviembre para realizar el procedimiento.

¿Qué autos deben verificar en octubre?

Durante este mes corresponden dos grupos del calendario:



Engomado rojo: placas terminadas en 3 y 4.

Engomado verde: placas terminadas en 1 y 2.

La diferencia está en el periodo disponible: los autos con engomado rojo comenzaron su periodo en septiembre y tienen hasta octubre, mientras que los verdes inician su bimestre de verificación en octubre y podrán hacerlo también durante noviembre.

Engomado rojo: terminación 3 y 4



Los automóviles con placas 3 o 4 y engomado rojo tienen como periodo de verificación septiembre-octubre.

Si todavía no han realizado el trámite, octubre es el último mes contemplado en el calendario ordinario para este grupo.

Engomado verde: terminación 1 y 2



Para los vehículos con engomado verde y placas terminadas en 1 o 2, el periodo comienza en octubre y concluye en noviembre.

Por ello, los propietarios de estas unidades podrán realizar la verificación durante cualquiera de los dos meses establecidos.

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¿Qué pasa si no verificas tu automóvil a tiempo?

La verificación vehicular en Edomex es un trámite obligatorio para los vehículos contemplados en el programa; además, contar con el certificado y holograma correspondiente permite mantener los beneficios de circulación asociados al resultado obtenido.

En el caso de vehículos que no acrediten la verificación dentro del plazo correspondiente, el programa contempla una multa por verificación extemporánea y restricciones para circular mientras se regulariza la situación

¿Cuánto cuesta la verificación en el Edomex?

Si vas a realizar la verificación vehicular en el Edomex durante 2026, toma en cuenta que no todos los automóviles pagan lo mismo; el costo cambia de acuerdo con el tipo de holograma que obtenga cada vehículo.

Las tarifas establecidas son las siguientes:



Holograma 00: mil 197 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Hologramas 1 y 2: 469 pesos.

Exento: sin costo.

Exento voluntario: 630 pesos.

Holograma D: sin costo.

Así que antes de acudir al verificentro, revisa qué holograma corresponde a tu automóvil; de esta manera podrás saber cuánto tendrás que pagar por la verificación y evitar sorpresas al momento de realizar el trámite.