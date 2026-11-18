¡Toma nota! Miles de ciudadanos ya pueden tramitar su Licencia Permanente Digital CDMX sin salir de casa; te compartimos los costos, requisitos y todo lo que debes saber sobre este nuevo trámite.

Este formato de la licencia de conducir tiene la misma validez que el plástico.

¿Quiénes pueden tramitar la Licencia Permanente Digital CDMX en línea?

Las personas que pueden tramitar la Licencia Permanente CDMX en formato digital son aquellas que ya cuentan con antecedente de una licencia Tipo A activa o previa expedida en la capital del país.

Además, los ciudadanos deben contar con los datos biométricos actualizados y NO tener penalizaciones graves, antecedentes por delitos viales o sanciones por conducir bajo los influjos del alcohol.

¡Tu Licencia Permanente Digital sin salir de casa! 🙂‍↕️📲 Realiza tu trámite en línea y, si lo deseas, imprime el plástico sin costo adicional. Olvídate de las renovaciones, ingresa a: https://t.co/Aduf9cTa0O https://t.co/ja9vVTB4kl — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 12, 2026

Pasos para sacar tu Licencia Permanente Digital CDMX sin salir de casa

¡Despídete de las filas! Antes de realizar el trámite debes comprobar que no cuentas con adeudos pendientes; te compartimos los pasos para sacar tu Licencia Permanente Digital CDMX.

Ingresa a la página oficial de la Licencia Permanente CDMX.

Inicia sesión; utiliza las credenciales de la “Cuenta Llave CDMX”.

Elige la opción de “Nuevo Trámite”.

Selecciona tu forma de pago: En Línea o con línea de captura.

Completa los campos: Carga tu Identificación Oficial, comprobante de no adeudos y Certificado de Curso Teórico.

Una vez que el pago se vea reflejado, se enviará a tu correo la constancia que tendrá un nuevo número de licencia. También puede descargarla desde tu Cuenta Llave CDMX Expediente.

¿Cuánto cuesta sacar la Licencia Permanente Digital CDMX 2026?

El costo para tramitar tu Licencia Permanente Digital CDMX Tipo A tiene un costo de $1,500 pesos.

¿Hasta cuándo puedes imprimir el plástico de la Licencia Permanente sin costo adicional?

¡Anótala en tu calendario! Recuerda que tienes hasta el 31 de diciembre 202 para poder realizar este trámite.