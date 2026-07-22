OFICIAL | ¿La licencia de conducir digital tiene la misma validez que la física? Esto debes saber

Cada vez más trámites pueden realizarse desde el teléfono celular y la licencia de conducir no es la excepción desde hace meses, pero esto ha despertado distintas dudas, la principal, ¿tienen la misma validez la física como la digital?

Licencia de conducir física vs permanente, ¿tienen la misma validez?

¡Atención conductores! La respuesta es clara: sí tiene la misma validez. La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que la licencia permanente en formato digital es un documento oficial y cuenta con el mismo reconocimiento que la versión física, por lo que ambas acreditan legalmente que una persona está autorizada para conducir.

Además, quienes aún no han realizado el trámite tienen más tiempo para hacerlo, ya que la dependencia amplió el periodo para obtener la licencia permanente hasta diciembre de 2026.

¿Por qué NO son iguales las licencias digital y físicas?

Aunque muchas personas todavía prefieren llevar el plástico en la cartera, la diferencia entre ambas modalidades es únicamente el formato en el que se presenta el documento.

La licencia digital puede almacenarse en el teléfono celular y consultarse en cualquier momento, mientras que la versión física corresponde al documento impreso.

Incluso, quienes primero realicen el trámite en línea podrán solicitar posteriormente la impresión de la licencia física sin costo adicional, por lo que no es necesario elegir únicamente una de las dos opciones.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente desde el celular?

No todos los conductores pueden hacer el procedimiento completamente en línea. La modalidad digital está disponible para quienes ya hayan tenido anteriormente una licencia de conducir expedida en la Ciudad de México y cuenten con sus datos biométricos registrados y actualizados en el sistema.

Si durante el proceso la plataforma detecta que la información biométrica está incompleta o requiere actualización, será necesario agendar una cita presencial para concluir el trámite.

Así puedes obtener la licencia permanente digital para conducir: PASO A PASO

Las personas que cumplan con los requisitos pueden realizar el procedimiento desde su teléfono o computadora siguiendo estos pasos:



Ingresar al portal oficial de la licencia permanente.

Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX .

. Validar la información que solicita el sistema.

Seguir las indicaciones para generar la licencia digital.

Realizar el pago correspondiente de mil 500 pesos.

Una vez concluido el proceso, la licencia quedará disponible en formato digital y podrá consultarse desde la cuenta Llave CDMX, dentro del apartado "Expediente", por lo que es importante conservar el usuario y la contraseña para acceder al documento cuando sea necesario.