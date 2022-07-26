Licor adulterado deja al menos 28 muertos y hospitalizados en la India

Las autoridades del estado de Gujarat, en el oeste de la India, están investigando un incidente con licor adulterado que dejó muertos y hospitalizados luego de consumieron licor ilegítimo en la India.

En el incidente se habla de que al menos 28 personas murieron y más de 50 fueron ingresadas en un hospital de la zona luego de consumir licor adulterado, informaron autoridades locales.

Ashish Bhatia, director general de la Policía de Gujarat, le dijo a la prensa que el alcohol metílico industrial robado de una filial química, fue utilizado para fabricar el licor adulterado.

Botad spurious liquor tragedy | A total of 28 people have died in the tragedy: Gujarat DGP Ashish Bhatia pic.twitter.com/BlC5hZdMkT — ANI (@ANI) July 26, 2022

Tragedia por licor adulterado en la India, hay 28 muertos

Conforme a las primeras investigaciones, el director general de la Policía de Gujarat, Ashish Bhatia, ha señalado que: "El delito se ha desbaratado en menos de 24 horas. Se han registrado casos y se ha identificado a 13 personas, la mayoría de las cuales han sido detenidas. Se están llevando a cabo más investigaciones".

Bhatia agregó que los incidentes tuvieron lugar en la India especificamente en los distritos adyacentes de Ahmedabad y Botad. Representantes de la policía local han señalado que hasta ahora se había detenido a seis personas relacionadas con la investigación por el licor adulterado.

Cabe señalar que tanto la venta como el consumo de alcohol se encuentran prohibidos en el estado natal del primer ministro Narendra Modi, donde sólo pueden consumir licor quienes tengan un permiso expedido por el Gobierno de la India.

Las muertes causadas por el alcohol producido ilegalmente, llamado popularmente "hooch" o licor adulterado, son habituales en la India, donde pocos bebedores pueden permitirse consumir bebidas alcohólicas de marca.

Gujarat | Four people dead after drinking spurious liquor in Dhandhuka, six people have been shifted to Ahmedabad for further treatment: Dr Sanket, Medical Officer Dhandhuka pic.twitter.com/8I6wt2FNYI — ANI (@ANI) July 25, 2022

¿Cómo se sabe si se trata de un licor adulterado?

Se debe contar con descripción del producto (especificar si se trata de vino, whisky, cerveza, vodka, etc.). La marca del producto siempre debe estar visible en la etiqueta. Además de que debe contener las leyendas obligatorias como: "El exceso de alcohol es perjudicial para la salud" y "Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad".

More than 23 people die due to spurious liquor in Gujarat, condition of more than 40 people critical



Alcohol has been completely banned in Gujarat from past 7 decades#India #Gujarat #Liquor pic.twitter.com/OATjiJ4atc — Transcontinental Times (@Transctimes) July 26, 2022

¿Qué hace el licor adulterado?

El consumo de licor adulterado puede ocasionar síntomas como: dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, daño grave en nervio óptico (ceguera o pérdida de la visión), daños al hígado, cirrosis e incluso puede llevar a una muerte prematura.