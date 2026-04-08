Golpe a “Los Medina” en Oaxaca: Cae el sucesor de “El Contador” con arsenal de guerra

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el golpe a la célula delictiva conocida como "Los Medina". Durante la madrugada de este martes, las autoridades capturaron a J.P.N.N., objetivo prioritario identificado como el nuevo jefe de plaza en el corredor de Ocotlán de Morelos.

El detenido es señalado por las áreas de inteligencia como el sucesor directo "El Contador", quien fue vinculado a proceso en febrero pasado. Con esta captura, las instituciones de seguridad buscan neutralizar el vacío de poder y frenar la escalada de violencia en la región de los Valles Centrales.

Operativo en Oaxaca: Capturan al líder de "Los Medina" en Ocotlán

La detención de J.P.N.N. se concretó tras un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Unión y Progreso, en el municipio de Ocotlán. El despliegue contó con la participación de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de lo asegurado en la "casa de seguridad" supera los 1.5 millones de pesos en el mercado ilícito. El arsenal incautado incluye armas de alto poder y explosivos de uso exclusivo del Ejército:



Armas largas: 4 fusiles AK-47 ("cuernos de chivo") y 4 fusiles AR-15.

4 fusiles AK-47 ("cuernos de chivo") y 4 fusiles AR-15. Explosivos: 1 lanzagranadas calibre 40mm, 2 granadas de 40mm y 3 granadas de mano.

1 lanzagranadas calibre 40mm, 2 granadas de 40mm y 3 granadas de mano. Equipo de guerra: 3 chalecos balísticos, paneles de protección y 17 cargadores abastecidos.

3 chalecos balísticos, paneles de protección y 17 cargadores abastecidos. Narcóticos: Un costal y múltiples paquetes de marihuana, además de contenedores con metanfetamina (cristal).

¿Quién es el jefe de "Los Medina" en Oaxaca?

La relevancia de esta captura reside en el perfil criminal del imputado. J.P.N.N. asumió el liderazgo de "Los Medina" tras la caída de "El Contador", manteniendo bajo asedio a comerciantes y habitantes de Ocotlán de Morelos mediante una red de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo.

Las investigaciones de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales vinculan al ahora detenido con diversos delitos de alto impacto, incluyendo homicidios y robos con violencia. Según la Fiscalía de Oaxaca, el uso de equipo táctico y armamento de artillería sugiere que la célula buscaba expandir su zona de influencia hacia otros municipios cercanos, estableciendo un nodo de violencia en el corredor estratégico hacia la Sierra Sur.

J.P.N.N. fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Debido a la naturaleza del armamento decomisado, el caso también será turnado a las autoridades federales por la posesión de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.