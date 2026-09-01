“El Gobierno está obstruyendo la justicia”: Senadora Lilly Téllez crítica el regreso de Enrique Inzunza al Senado; pide justicia | VIDEO

“Hay que quejarse, hay que alzar la voz en las redes, hay que hablar de ello”. La senadora Lilly Téllez encaró a Enrique Inzunza tras su regreso al Senado luego de más de cien días de ausencia

Inzunza, junto con otros 8 senadores más, cuenta con las acusaciones político criminales más graves en la historia de nuestro país, en las que destacan asesinatos, desapariciones, así como tráfico, producción y distribución de drogas y armas.

“Es el momento más vergonzoso de la historia legislativa de nuestro país (...) Aquí está ocupando un escaño el brazo legislativo del crímen organizado (...) Aquí está este cínico”, se escucha en el video que la senadora publicó en redes sociales.

Lilly Téllez asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum obstruye la justicia en México

“Ahí se ve la complicidad, son uno solo”. En entrevista para Hechos AM, con Manuel López San Martín, la senadora Lilly Téllez aseguró que los medios de comunicación fueron retirados del lugar al momento del regreso de Inzunza, reafirmando la complicidad que el senador tiene con Morena.

“Desde el gobierno de la presidente Sheinbaum están garantizando que esté sin castigo. No lo investigan, no lo aprenden (...) El gobierno de Sheinbaum está obstruyendo la justicia, él está señalado por los más graves cargos”, explicó la senadora en las pantallas de TV Azteca.