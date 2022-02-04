Límites personales, herramienta de Meta para evitar acoso en metaverso

En medio de preocupaciones por la seguridad de los usuarios y el acoso sexual en el metaverso, Meta, empresa matriz de Facebook, va a lanzar una herramienta para que los usuarios de sus plataformas sociales de realidad virtual (RV) mantengan los límites del espacio personal.

Límites personales, la nueva herramienta de Meta

"Límites personales", es el nombre de la nueva herramienta de Meta hará que sus usuarios sientan que tienen cerca de 1.2 metros entre su avatar virtual y el de los demás, cuando accedan a las aplicaciones inmersivas Horizon Worlds y Horizon Venues a través de dispositivos de realidad virtual.

La matriz de Facebook informó que con esta nueva configuración se hará más fácil evitar interacciones no deseadas. Este cambio se produce cuando los usuarios de las plataformas de realidad virtual (RV), incluida Horizon Worlds, han hecho saltar las alarmas sobre "manoseos virtuales" y otros comportamientos abusivos en el preámbulo del metaverso.

Meta ha invertido mucho en realidad virtual y realidad aumentada para reflejar su nueva apuesta por el metaverso, una idea futurista que consta de una red de entornos virtuales a los que se accederá a través de diferentes dispositivos donde los usuarios pueden interactuar, trabajar, socializar y hasta jugar.

Cabe señalar que Horizon Worlds, una amplia plataforma social de RV (realidad virtual), y Horizon Venues, centrada en los eventos virtuales, son las primeras iteraciones de los espacios del metaverso.

Límites personales, se basa en sus actuales "medidas de acoso con las manos", en las que las manos de un avatar desaparecen si invaden el espacio personal de alguien.

Esto se suma a la función de "zona segura" en la que la gente puede activar una burbuja alrededor de su avatar, en el caso de que se sienta amenazada.

Introducing a Personal Boundary for Horizon Worlds and Venues https://t.co/IDsEcf5EIo — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) February 4, 2022

¿Qué significa un metaverso?

El metaverso o metauniverso es un concepto que denota la siguiente generación de internet, que describe una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos donde los humanos interactúan social y económicamente mediante avatares en un ciberespacio.

Using Virtual Reality to Increase Mobility https://t.co/EW2cVD0f9z — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) December 21, 2021

¿Cómo entrar a un metaverso?

Una de las claves de cómo entrar al metaverso es teniendo una wallet y acceder al universo virtual que desees y esté disponible en la actualidad. Además de esto, necesitarás de unas gafas de realidad virtual ya que a través de ellas, podrás visualizar mejor este nuevo mundo. Controles manuales y guantes hápticos, son otros dispositivos con los que podrás tener una mayor sensibilidad a la hora de seleccionar opciones en el metaverso.