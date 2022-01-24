Meta desarrolla supercomputador de IA más rápido del mundo

Meta Platforms Inc, la empresa matriz de Facebook, señaló que su equipo de investigación ha construido un nuevo supercomputador de inteligencia artificial (IA) que estima será el más rápido del mundo cuando esté terminado a mediados del año 2022.

En una publicación en su blog, Meta señaló su nuevo Supergrupo de Investigación de IA ayudaría a la compañía a construir mejores modelos de IA (inteligencia artificial) que puedan aprender de trillones de ejemplos, trabajar a través de cientos de idiomas y analizar textos, imágenes y videos juntos para determinar si el contenido es dañino.

Supercomputador de (IA) inteligencia artificial de Meta será el más rápido del mundo

En su más reciente publicación, Meta la compañía empresa matriz de Facebook, señaló que "Esta investigación no sólo ayudará a mantener la seguridad de las personas en nuestros servicios hoy en día, sino también en el futuro, a medida que construyamos para el metaverso".

La compañía de redes sociales, que cambió su nombre en octubre por el de Meta, intenta reflejar su enfoque en el metaverso, que estima que será el sucesor de la internet móvil.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

Meta, empresa matriz de Facebook, trabaja en el Metaverso

El metaverso, un término amplio que en los últimos meses ha generado mucha expectación en Silicon Valley, se refiere a la idea de entornos virtuales compartidos a los que las personas pueden acceder a través de diferentes dispositivos y donde pueden trabajar, jugar y socializar.

As you may have heard, we’re pretty excited about the metaverse, but we won’t all be hanging out at virtual BBQs tomorrow. It'll take years to develop the necessary pieces, which gives us time to help make sure it's built responsibly. So how will we do this? pic.twitter.com/yWqfwOZFPj — Meta (@Meta) January 24, 2022

Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, señaló que "Las experiencias que estamos construyendo para el metaverso requieren una enorme potencia de cálculo (¡quintillones de operaciones por segundo!) y el Supergrupo permitirá nuevos modelos de IA que pueden aprender de billones de ejemplos, entender cientos de idiomas y mucho más".

La empresa señaló que creía que el supercomputador se encontraba actualmente entre los más rápidos de la IA (inteligencia artificial).

¿Qué significa un metaverso?

Un metaverso es un entorno donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un ciberespacio, que actúa como una metáfora del mundo real pero sin sus limitaciones físicas o económicas.

¿Qué se puede hacer en el metaverso?

Así, en el metaverso uno podría interactuar con compañeros de trabajo y clientes en un ambiente virtual que se sienta real. Se pueden comprar casas, jugar, interactuar con amigos y familia, ir a recitales, probarse ropa y comprar cosas.