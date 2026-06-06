Temporal de lluvias no va a dejar descansar a la CDMX hoy 6 de junio y parte del país
No guardes la sombrilla; se esperan lluvias puntuales en CDMX para este sábado 6 de junio 2026 y gran parte del país; toma tus precauciones, pues hay temporal.
Un temporal de lluvias estará con fuerza hoy 6 de junio, en gran parte de México y es que hay canales de baja presión con potencial desarrollo ciclónico. Todo esto traerá aguaceros en algunas zonas y aquí te dejamos la lista de lugares que tendrán afectaciones.
Este escenario afectará principalmente a las regiones del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, mientras que un canal de baja presión adicional generará chubascos en la península de Yucatán.
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Condiciones de lluvia severas en estas zonas del país hoy
Las condiciones más severas se concentrarán en el sur y oriente del país, previéndose lluvias torrenciales en el norte de Oaxaca, así como intensas en las costas de Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.
🤓 ¡Excelente sábado!— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026
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Las autoridades advierten que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y el aumento en los niveles de ríos.
Asimismo, se prevén rachas de viento moderadas a fuertes y bancos de niebla que podrían reducir significativamente la visibilidad en diversos tramos carreteros del país.
Estados con horas MUY calurosas
En contraste con las lluvias, el ambiente caluroso a muy caluroso predominará en la mayor parte de la República Mexicana. Una onda de calor mantendrá temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, extendiéndose también el ambiente cálido hacia el centro y sur del territorio nacional con registros de 35 a 40 °C.
En cuanto a las condiciones marítimas, se estima un oleaje de hasta 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y de hasta 2 metros en los litorales del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.
Lluvias en la CDMX y el Edomex hoy 6 de junio 2026
Para la región del Valle de México se pronostica un sábado con cielo nublado y ambiente fresco por la mañana, tornándose templado por la tarde. El desarrollo de nubosidad provocará lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y fuertes en la Ciudad de México, las cuales podrían incluir tormentas eléctricas y caída de granizo.
Para la capital del país se espera una temperatura máxima de 22 a 24 °C con vientos de hasta 50 km/h, mientras que en Toluca el termómetro alcanzará un máximo de 17 a 19 °C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales.