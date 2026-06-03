¿A dónde se dirige la tormenta tropical Amanda? Conagua aclara si afectará a México

La temporada de fenómenos naturales en el Pacífico ya comenzó el pasado 15 de mayo y ya tiene su primer evento. Autoridades de México y Estados Unidos en meteorología informaron este miércoles la formación oficial de la tormenta tropical "Amanda".

¿Cuál es su trayectoria y cuáles efectos tiene en México hasta ahora?

La mañana de este miércoles se formó la #TormentaTropical #Amanda, la primera de la temporada en la cuenca del Pacífico.



Su centro se localiza a 2,375 al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.



Debido a su distancia y trayectoria, no generará efectos en el… pic.twitter.com/wEqyJ6Ywir — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

Nace tormenta tropical en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que la depresión tropical Uno-E terminó de desarrollarse durante las primeras horas de este 3 de junio, convirtiéndose en la tormenta tropical "Amanda".

El reporte de la Conagua indica que el sistema tiene vientos máximos de 65 km por hora, con algunas rachas fuertes de 85 kilómetro por hora.

Ahora se encuentra en mar abierto, donde enfrenta condiciones para mantener este tipo de estructura por un tiempo.

Qué trayectoria tiene el ciclón "Amanda"

El centro del ciclón está a dos mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, punta de Baja California. La velocidad con la que cuenta ahorita es de 13 kilómetros por hora con dirección al noroeste, lo que quiere decir que su ruta la lleva cada vez más adentro del agua del océano Pacífico, quedándose de espaldas a las playas y puertos de la república mexicana.

Conagua confirma afectaciones para México

Las autoridades fueron puntuales en señalar que, por la enorme distancia deseparación y la trayectoria esperada para las próximas horas, "Amanda" no provocará lluvias, oleaje elevado ni vientes en ningún estado de México.

Por ahora, las actividades en el mar, actividades escolares y comerciales en los estados cercanos al océano Pacífico seguirán actuando con normalidad este 3 de junio.

¡Mantente alerta!⚠️



Para este miércoles 3 de junio se pronostican #Lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de distintas entidades del país.



Revisa mas detalles del #Pronóstico de precipitaciones. ⬇ pic.twitter.com/GxjXqjnOBP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

Monitorean formación de un segundo ciclón

Aunque la tormenta tropical no es peligrosa, los satélites detectaron una zona de baja presión que empieza a tomar forma a finales de esta primer semana de junio frente a las costas de Centroamérica y sur de México.

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos le asignó un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un plazo de siete días, alertando que podría convertirse en una depresión tropical entre el fin de semana y los primeros días de la siguiente.