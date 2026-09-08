Puebla suspende clases por las lluvias: Lista de municipios y fechas exactas

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días hicieron que las autoridades educativas en Puebla tomaran la decisión de suspender las clases; te decimos cuándo y en dónde aplicará la medida.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del estado, la suspensión será los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, en todos los niveles educativos.

¿En qué municipios de Puebla no habrá clases por las lluvias?

Esta ausencia presencial de las aulas aplicará para 26 municipios de la Sierra Negra:



Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

Los estudiantes regresarán a clases en la modalidad presencial el viernes 11 de septiembre, indicó la Secretaría de Educación de Puebla.

#Puebla | Suspenden clases el 9 y 10 de septiembre para todos los niveles educativos en los 26 municipios de la Sierra Negra, por las condiciones meteorológicas.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/y8Pv7blG7i — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

¿Qué dice el pronóstico del clima para el estado de Puebla?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que las fuertes lluvias en el centro del país se deben a canales de baja presión, aunados a circulaciones ciclónicas, una inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical 37.

El miércoles 9 de septiembre se esperan lluvias fuertes en Puebla y viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora; sin embargo, en el norte de la entidad también podrían alcanzar temperaturas de 35 grados.

Mientras que el jueves 10 de septiembre en el este de la entidad habrá lluvias puntuales fuertes, con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, añadió el SMN.

El pronóstico también indica que en la madrugada del viernes 11 de septiembre, las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados en las zonas serranas, y más tarde, en el estado se presentarán lluvias fuertes.