¿Por qué habrá lluvias este 8 de septiembre? Revisa los más de 20 estados de México que tendrán tormentas

No guardes el paraguas todavía, pues las lluvias van a seguir en gran parte de México para este martes 8 de septiembre. Durante este segundo día de la semana, la interacción de varios fenómenos del clima provocará tormentas intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos estados de la República Mexicana.

Estas son las zonas de México donde va a llover hoy.

¿Por qué va hay lluvias para hoy?

La presencia de lluvias en nuestro país serán por el choque de varios fenómenos al mismo tiempo.

Por un lado, el monzón mexicano sigue afectando el noroeste del país. Por otro, la onda tropical número 37 avanzará sobre el sur y sureste de México, mezclándose con canales de baja presión e inestabilidad en la atmósfera en el centro, oriente y occidente de la República.

¿Dónde va a llover fuerte hoy?

En la parte del noroeste, la mezcla del monzón con la altura tendrán el cielo nublado y con aguaceros intensos en el estado de Sonora.

También se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en municipios de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

🌧️ ¡Toma precauciones!



Este 8 de septiembre se esperan #Lluvias de diversa intensidad en distintas regiones de #México, acompañadas de posibles #DescargasEléctricas.



Consulta la información meteorológica y mantente atento a las actualizaciones del #SMNmx. pic.twitter.com/0kSnn7PWLZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 8, 2026

Tormentas muy fuertes y con granizo en estos estados de México

Para la zona del centro y del bajío, los canales de baja presión van a provocar que se acumulen cantidades importantes de agua.

Según el pronóstico oficial, Guanajuato tendrá lluvias intensas en sus regiones sur y sureste, mientras que en estados del occidente y centro se mantiene el riesgo de granizo.

Estados con reporte de lluvias fuertes a muy fuertes

Una gran parte del país tendrá acumulados de agua durante la tarde y noche. Se esperan precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán, además de zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Colima.

¿Va a llover en la CDMX hoy?

Para la zona metropolitana del centro del país, las nubes SÍ dejarán lluvias.

El Estado de México tendrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en sus municipios del norte y oeste, mientras que en la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala se mantendrán intervalos de chubascos a lo largo del día.