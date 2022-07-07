Liu Yang, astronauta China, deja emotiva carta antes de ir al espacio

Antes de su viaje al espacio, Liu Yang, quien es la primera mujer astronauta china, les dejó una emotiva carta a sus hijos de ocho y seis años, a quienes les escribió que iba a "recoger estrellas".

La astronauta china (Taikonauta), Liu Yang, la primera mujer astronauta del "Gigante Asiático", ha conmovido a millones de internautas después de que se hiciera pública una emotiva carta que les escribió a sus dos hijos justo antes de su viaje al espacio.

A principios del mes pasado (5 de junio de 2022), Liu Yang emprendió su misión hacia el espacio por segunda ocasión. Cabe señalar que en el año 2012, la astronauta se convirtió en la primera mujer astronauta china. En aquella, su primera misión, pasó 13 días en el espacio durante la misión "Shenzhou-9".

Actualmente, Liu Yang forma parte de la misión Shenzhou-14 de China por lo que se encuentra en la estación espacial Tiangong donde permanecerá durante seis meses, tiempo en el que trabajará en completar la construcción del complejo orbital de China junto con otros dos Taikonautas (astronautas de China).

Desde el primer día que llegó al espacio, la astronauta china también se ha dedicado a escribir cartas para sus hijos. Todos los días, escribe una carta y la dobla en forma de estrella para posteriormente colocarlas en una botella que se llevó desde Tierra. Como la misión de la Shenzhou-14 de China ha pasado un mes en el complejo orbital, Liu Yang ha logrado recolectar al menos "30 estrellas".

قبل مغادرتها إلى الفضاء، أخبرت ليو يانغ طفليها أنها ذاهبة إلى "قطف النجوم" كتبت رسالات يومية وطوّتها على شكل نجوم، ووضعتها في زجاجة جلبتها معها من الأرض. واليوم، يكون طاقم "شنتشو-14" قد قضى شهرا كاملا في الفضاء، كما جمعت ليو يانغ 30 "نجما".#Shenzhou14 pic.twitter.com/mDomr94K1m — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 6, 2022

Taikonauta envía emotiva carta a sus hijos

En la carta que les dejó a sus hijos en Tierra, la taikonauta, le dice a sus hijos que: "Son mi armadura más fuerte y mis puntos más blandos. No permití que me despidieran en el sitio de lanzamiento porque temía que rompiera a llorar".

En la misiva escrita para su hija de 8 años y su hijo de 6, Liu Yang, también les hizo una promesa: "Te prometo que construiré una gran casa en el espacio y la llenaré con los sueños de muchos. También te prometo que tomaré muchas fotos hermosas para que puedas compartirlas con otros amigos. También llevaré sus deseos al espacio. Tienes mi palabra".

Cabe señalar que la emotiva carta de la astronauta china, se publicó por primera vez el pasado 6 de junio (2022) en la cuenta de Sina Weibo de Our Space, un portal web que principalmente se dedica a publicar contenido acerca de las misiones espaciales de China.

Pocos días después de que Liu Yang fue enviada al espacio (5 de junio de 2022) por segunda vez en la misión "Shenzhou-14", se confirmó la autenticidad de la emotiva carta. Las autoridades de la Administración Espacial de China, confirmaron que la astronauta china había escrito el peculiar mensaje.

Desde entonces, miles de personas en redes sociales han expresado su admiración por Liu Yang a quien consideran una heroína nacional cuyas palabras les permitieron ver que la mujer china es también una madre como todas. De hecho hasta le desearon un seguro y exitoso regreso a casa.

刘洋在太空叠了30颗星星，写满了寄语。Liu Yang stacked 30 stars in space and filled them with messages. pic.twitter.com/WPj7QqBIwR — katie (@katie90243402) July 7, 2022

"Cada vez que ves las estrellas brillar, es porque estoy diciéndoles -te amo-": Astronauta de China

En la emotiva carta, la astronauta china alienta a sus hijos para que no le tengan miedo al fracaso mientras persiguen sus sueños. En otra parte de su mensaje para sus hijos, Liu Yang señala que siente pena por no poder estar con su hijo en su primer día de escuela primaria.

Liu Yang, Taikonauta:

Aunque no puedo estar contigo, no te amaré menos.

La primera mujer astronauta de China señala en su emotiva carta que: "Mis bebés, si me extrañan, solo miren hacia los cielos estrellados. Cada vez que ves las estrellas brillar, es porque estoy diciéndoles -te amo-. Voy a recoger estrellas".