Wally Funk, la astronauta de mayor edad que viaja al espacio con Jeff Bezos

¡Sí! Es mujer, la astronauta de mayor edad que viaja al espacio. La astronauta de mayor edad que ha viajado al espacio, a sus 82 años, Wally Funk cumplió el sueño de su vida.

Su nombre es Mary Wallace, más conocida como Wally Funk, quien nació en Las Vegas, Nuevo México en 1939.

Su pasión por el cielo comenzó a los siete años cuando construía aviones con madera de embarcaciones. Dos años después tomó su primera lección de vuelo.

Fue en 1960 cuando se tituló como piloto en aviación en la Universidad Estatal de Oklahoma. Convirtiéndose en la primera instructora de vuelo de una base militar de Estados Unidos, asegura "He volado desde siempre. Tengo 19 mil 600 horas de vuelo. He enseñado a unas 3 mil personas a volar..."

Wally se acercaba a su sueño. Tenía 22 años, era la más joven de las 13 mujeres que integraron Mercury 13, un programa de la NASA que las entrenó para que viajaran al espacio, así clo cuenta Wally, "Regresando a los años 60, estuve en el programa Mercurio 13. Me preguntaron si quería ser astronauta y yo dije: "Sí".

MISMAS PRUEBAS PARA HOMBRES Y PARA MUJERES, DIFERENTES OPORTUNIDADES

Pasaron las mismas pruebas que sus compañeros, desde físicas hasta psicológicas, "me dijeron que lo había hecho mejor, con más eficiencia y rapidez que cualquiera de los chicos, aseguró Funk.

Faltaba un detalle, para ser astronauta, era imprescidible haber sido piloto de la fuerza aérea de los Estados Unidos, pero hace 60 años las mujeres no podían entrar a esas instituciones. Sin explicación el ejército canceló el programa, aunque la tripulación masculina sí viajó al espacio...

Después la NASA le dio la espalda, "así que llamé a la NASA cuatro veces y dije: "Quiero ser astronauta". Nadie, me dio esa oportunidad .

PERO NUNCA SE RINDIÓ

Su experiencia la hizo ser la primera inspectora de la Administración Federal de Aviación y también fue la primera investigadora de seguridad aérea con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

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Sus años de aprendizaje y de lucha dieron frutos y ahora, Wally Funk ha hecho escrito una nueva historia, "nada se ha interpuesto en mi camino. Dijeron: "Wally, eres una chica, no puedes hacer eso. Dije: "¿Adivina qué? No importa quien que seas, puedes hacerlo si quieres."

Con mucha paciencia, Wally alcanzó su pasión y demostró que la libertad de soñar jamás se apaga.