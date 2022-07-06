Tripulación Shenzhou-14 de China completa 1 mes de su misión espacial

Los integrantes de la tripulación de la misión Shenzhou-14 de China, han llevado a cabo sin mayores problemas su trabajo durante el primer mes de su misión espacial, manteniendo un buen estado físico y mental.

El pasado 5 de Junio, China lanzó la nave espacial tripulada Shenzhou-14, enviando una tripulación de tres astronautas a su estación espacial Tiangong para una estadía de seis meses con el objetivo de completar la construcción de la estación espacial para finales de 2022.

En su misión espacial, los tres Taikonautas (astronautas de China), Chen Dong, Liu Yang y Cai Xuzhe han pasado un mes completo trabajando y viviendo en la estación espacial. Ahora se encuentran en buen estado físico y mental, mientras que las tareas designadas en órbita progresan sin problemas.

Ya está! El lanzamiento de #shenzhou14 ha sido un éxito. Buen viaje a los taikonautas!



Yo vuelvo a estudiar 🫡 pic.twitter.com/tP6KxV1jX1 — Maria Fe Celi 🇵🇸 (@mfceli) June 5, 2022

Taikonautas trabajan en completar estación espacial de China

Desde su ingreso al complejo orbital, la tripulación de la Shenzhou-14 ha completado sucesivamente varias tareas, incluida la disposición y transferencia de materiales.

Wu Dawei, diseñadora jefa adjunta del sistema de astronautas del Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China, señala que: "Con el sistema de gestión de materiales, los astronautas clasificaron los materiales en la estación espacial, un paso que requirió gran esfuerzo de su parte. Hemos actualizado y mejorado el software, facilitando el trabajo de los astronautas de modo que puedan tomar fotos, filmar videos, clasificar y registrar la información de los materiales en la estación espacial con el sistema, logrando una comunicación más fluida entre la Tierra y la estación espacial".

Como China lo tenía previsto, los tres astronautas completaron el 23 de junio el montaje y las pruebas del sistema de reciclaje de dióxido de carbono con la cooperación del equipo de Tierra. Dawei, agrega que "La función principal del sistema de reciclaje de dióxido de carbono es reciclar este compuesto exhalado por los astronautas y reutilizarlo completamente en la estación espacial a través del subsistema, lo que puede ahorrar muchos recursos".

Tripulación de Shenzhou-14 trabaja 6 días a la semana en la estación espacial Tiangong

Cabe señalar que los integrantes de la tripulación de la Shenzhou-14, trabajan seis días a la semana en sincronización con el equipo de Tierra. La diseñadora jefa adjunta del sistema de astronautas del Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China, agrega que "La tripulación de la Shenzhou-14 es un equipo relativamente joven, pero está en muy buen estado y tiene experiencias previas en misiones en el espacio. En general, es un grupo animado, tanto física como mentalmente. Al mismo tiempo, es una tripulación muy rigurosa y meticulosa en cuanto a la operación. Es capaz de completar el trabajo diario muy rápidamente, y se comporta muy bien en general".

cabe señalar que los Taikonautas, Chen Dong, comandante de misión de la Shenzhou-14, participó en la misión de vuelo tripulado Shenzhou-11 en el año 2016. Liu Yang fue la primera mujer astronauta de China que visitó el espacio en el año 2012, mientras que para Cai Xuzhe esta es su primera misión espacial.

Luego del lanzamiento de la Shenzhou-14, se tiene previsto que el módulo de laboratorio Wentian llegue en los siguientes días de julio, el módulo de laboratorio Mengtian para el mes de octubre y posteriormente la nave de carga Tianzhou-5 y la nave espacial tripulada Shenzhou-15, serán enviadas a finales de este 2022.

Los miembros de la tripulación de Shenzhou-15 se unirán a los astronautas de la Shenzhou 14 a bordo de la estación espacial Tiangong para el primer relevo de tripulación de la estación espacial del "Gigante Asiático".