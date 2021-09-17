Los taiconautas regresaron este viernes a la Tierra tras una estancia récord de tres meses en el espacio a bordo de la Estación Espacial China que está en construcción. Astronautas chinos regresan a la Tierra tras una misión de 90 días.

Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo aterrizaron con la sonda Shenzhou-12 poco después de las 13:30 horas (0530 GMT). La nave había partido desde el puesto orbital el jueves por la mañana.

Suspendido de un paracaídas de franjas rojas y blancas, la cápsula tocó tierra el viernes a las 13:35 en el desierto de Gobi, donde la esperaban helicópteros y vehículos todoterreno. Minutos más tarde, un equipo de técnicos comenzó a abrir la escotilla de la nave, que no parecía dañada. Según las imágenes de CCTV, los tripulantes estaban en buenas condiciones de salud.

El regreso de los tres hombres con imágenes impresionantes de una cámara a bordo de la cápsula, que mostraba el vuelo a toda velocidad sobre la extensión desértica de color ocre.

Aclimatarse a la gravedad.

Los tres taiconautas salieron al exterior unos 30 minutos más tarde y se sentaron en sillas reclinables delante de la sonda para aclimatarse a la gravedad terrestre luego de tres meses en un entorno sin gravedad.

Los tres hombres despegaron a mediados de junio desde el desierto de Gobi, en el noroeste de China. Su misión, Shenzhou-12, fue la más larga jamás realizada en el espacio por los chinos.

Actividades espaciales.

Tras despegar el 17 de junio, Nie, y Liu y Tang realizaron dos paseos espaciales, desplegaron un brazo mecánico de 10 metros y tuvieron una videollamada con el líder del Partido Comunista, Xi Jinping.

La misión marca una nueva etapa en el ambicioso programa espacial chino, que ya posee sondas en la Luna y Marte y prevé enviar hombres a la Luna de aquí a 2030.

Durante su misión, los astronautas trabajaron en la instalación de la estación espacial cuyo primer elemento fue lanzado en abril. Efectuaron varias salidas al espacio.

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La misión Shenzhou-12 constituye el tercer lanzamiento de los 11 que serán necesarios para la construcción de una estación, entre 2021 y 2022. Cuatro de esas misiones serán tripuladas.

Una vez terminada, la estación tendrá unas dimensiones parecidas a la antigua instalación soviética Mir (1986-2001) y se espera que tenga una vida útil de al menos 10 años, según la agencia espacial china.

Próximas misiones espaciales.

Se espera que grupos de tres astronautas pasen periodos de 90 días en la laboratorio orbital durante los dos próximos años para hacerlo totalmente operativo.

El gobierno no ha anunciado los nombres de la próxima tripulación ni la fecha del lanzamiento de la Shenzhou-13.

China ha enviado a 14 Taiconautas al espacio desde 2003, cuando se convirtió en el tercer país en hacerlo por su cuenta luego de la antigua Unión Soviética y Estados Unidos.

Beijing se embarcó en su propia iniciativa espacial tras quedar fuera de la Estación Espacial Internacional, debido principalmente a las objeciones de Estados Unidos por el secretismo y la gestión militar del programa chino.

