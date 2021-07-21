La ciudad de Liverpool perdió su estatus de Patrimonio Mundial

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, retiró a Liverpool su estatus de Patrimonio Mundial.

UNESCO retira a Liverpool su estatus de Patrimonio Mundial

La ciudad inglesa fue eliminada de la lista de sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, luego que la agencia cultural de las Naciones Unidas, encontrara que la construcción de nuevos edificios, incluido un estadio de fútbol, socavaron el atractivo de sus emblemáticos muelles victorianos.

Liverpool fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial en el año de 2004, sumándose a hitos culturales como la Gran Muralla de China, el Taj Mahal en la India y la Torre Inclinada de Pisa en Italia.

Después de una votación efectuada en China por miembros de su Comité del Patrimonio Mundial, la UNESCO señaló que Liverpool debería ser eliminada de la lista de la organización cultural internacional, y así lo anunció a través de su cuenta oficial en Twitter.

🔴 BREAKING



World Heritage Committee deletes Liverpool Maritime Mercantile City from UNESCO’s #WorldHeritage List – more information soon.https://t.co/8A7OGJynp8 #44WHC pic.twitter.com/t6vVrfAjDW — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 21, 2021

La reacciones en Liverpool no se hicieron esperar

La alcaldesa de la ciudad de Liverpool, Joanne Anderson, señaló que la decisión es "incomprensible" y espera poder apelar.

Joanne Anderson, Alcaldesa de la ciudad de Liverpool:

"Estoy muy decepcionada y preocupada por esta decisión deeliminar el estatus de Patrimonio Mundial de Liverpool, que seproduce una década después de que la UNESCO visitara la ciudadpor última vez para verla con sus propios ojos".

UNESCO have made the wrong call.



My thoughts on today’s hugely disappointing decision by the World Heritage Committee - https://t.co/T3FlVJvWuB — Joanne Anderson (@MayorLpool) July 21, 2021

Se trata de la tercera eliminación que sufre la prestigiosa lista

Los únicos otros sitios despojados previamente del título son un santuario de la vida silvestre en Omán (en 2007), afectado porla caza furtiva y la pérdida de hábitat, además del valle del Elba en la ciudad alemana de Dresde (en 2009), cuando se construyó un puente de autopista de cuatro carriles sobre el río.

Te puede interesar:

Jeff Bezos, segundo multimillonario en llegar al espacio

La etiqueta de "Patrimonio Mundial" brinda a los sitios históricos acceso a fondos de conservación de la Organización de las Naciones Unidas, además de aparecer en guías turísticas de todo el mundo.

La amenaza de ser eliminado de la lista se cernía sobre Liverpool desde el año 2012, cuando la UNESCO advirtió que los nuevos edificios habían cambiado el horizonte de la ciudad y estaban destruyendo el valor patrimonial de su zona costera.