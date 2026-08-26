“No confíen en las personas": Lizbeth sobrevive a desaparición por una oferta de trabajo en Monterrey

Lizbeth Cruz González quería trabajar. Encontró una oferta laboral en Monterrey. Salió de su casa en Veracruz con la esperanza de ser contratada; sin embargo, no regresó y estuvo desaparecida casi cuatro meses.

Hoy su familia confirmó que, luego de este tiempo de angustia, dolor y miedo, la mujer de 36 años fue localizada con vida luego de haber sido vista por última vez el 3 de mayo de 2026.

Mujer desaparecida fue vista en terminal de autobuses

Lizbeth llegó a una terminal de autobuses para viajar de Jáltipan, Veracruz, a Monterrey, donde tenía una entrevista de trabajo.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició la carpeta de investigación para encontrar a la mujer originaria de Cosoleacaque.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la dependencia, se menciona que Lizbeth desapareció en la Terminal de Autobuses de ADO, en Acayucan.

Desde su desaparición, su familia inició en redes sociales una campaña para pedir ayuda a la ciudadanía para encontrarla.

"Mi hija está desaparecida y estoy desesperada por no saber de ella. Hija, flaquita, te extraño. Se han llevado una parte de mí; sin ti siento que no puedo seguir. Todos los días le pido a Dios que te regrese a mí sana y salva; no hay día que no vaya a la iglesia y rece por ti. Tengo fe, tengo esperanza y siempre estaré esperando por ti. Te ama tu mamá", expresó la mamá de Lizbeth.

Reportan que mujer desaparecida no se encuentra bien

Deysi González, su hermana, confirmó que Lizbeth fue localizada con vida, pero "no se encuentra del todo bien", aunque su familia reservó dar más detalles de las condiciones en las que fue localizada.

Quiero agradecerles a cada una de las personas que me ayudaron a compartir las publicaciones de la búsqueda de mi hermana.

"Afortunadamente, hoy el sol salió para mí y mi familia; mi hermana está en casa. Después de casi 4 meses desaparecida, no se encuentra del todo bien, pero afortunadamente, gracias a Dios y a su valentía, ella está a salvo. De nuevo, muchas gracias. Dios los bendiga y cuídense mucho; siempre manden su ubicación en tiempo real, no confíen en las personas, no todo el que aparenta ser bueno lo es", publicó en redes sociales.

Llegan a centrales camioneras y cárteles se los llevan contra su voluntad

En México se han dado casos en los que las centrales camioneras se han convertido en espacios que el crimen organizado utiliza para trasladar a personas contra su voluntad y reclutarlas con engaños.

Las víctimas son principalmente jóvenes, quienes en ocasiones terminan desaparecidos en México, por lo que las familias piden que las autoridades refuercen los controles de seguridad en las terminales de autobuses y haya medidas similares a las de los aeropuertos.