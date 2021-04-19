Llama a su hijo: Departamento de Comunicación Estadística

Normalmente los actores o músicos sorprenden a sus fanáticos por sus extravagantes o raras elecciones para nombrar a sus hijos, desde Apple hasta North West, por ejemplo. Ahora fue el caso de un empleado enamorado de su empresa, y es que un papá en Indonesia decidió nombrar a su hijo 'Departamento de Comunicación Estadística' en honor a su lugar de empleo.

Slamet 'Yoga' Wahyudi dijo que desde que su mujer quedó embarazada acordaron que él pondría el nombre al bebé en caso de que diera luz a un niño.

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De acuerdo con un diario británico, cuando el hijo de la pareja llegó en diciembre, el empleado no dudo en llamarlo 'Dinas Komunikasi Informatika Statistik' (Departamento de Comunicación Estadística).

El padre le dijo a un sitio de noticias local que su esposa, Ririn Linda Tunggal Sari, estaba de acuerdo con la decisión y afirmó: "Al principio sonó extraño, pero gracias a Dios, a mi esposa no le importó".

De acuerdo con los reportes, el papá acordó que su hijo usaría el nombre abreviado de 'Dinko' en su vida cotidiana, después de que sus familiares y amigos se mostraron escépticos por la elección de ese nombre.

Yoga, que tiene 38 años, ha trabajado como funcionario público durante más de 10 años, y se unió al servicio civil de Indonesia en 2009.

Otros nombres que han sorprendido a más de uno

Nombres de ciudades, estaciones del año, personajes de cómics e incluso inventados, no hay nada como la imaginación para crear un nombre único y los últimos que sorprendieron con el nombre de su hijo fueron Elon Musk y Grimes, quienes decidieron llamar a su hijo: X Æ A-12.

Los padres del recién nacido se han inspirado en ecuaciones, la lengua élfica y aviones de combate pacíficos para bautizarlo.

El hijo de Jason Lee, protagonista de la serie Mi nombre es Earl, decidió ponerle a su hijo Pilot Inspektor. El joven tiene ahora 17 años, y ambos se dedican a la fotografía profesional.

Nicolas Cage decidió llamar a su hijo Kal-El, el nombre real de Superman.

