VIDEO: Helicóptero Ingenuity hace historia al volar en Marte

El pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA hizo historia al realizar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte.

Los jefes de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés), cerca de Los Ángeles, estallaron en aplausos y vítores cuando los datos de ingeniería transmitidos desde Marte confirmaron que el helicóptero de doble rotor de 1.8 kilos había completado tres horas antes su primer vuelo de 40 segundos como estaba planeado.

El helicóptero robot fue programado para ascender 3 metros en vertical, luego flotar y rotar sobre un punto de la superficie marciana durante medio minuto antes de volver a asentarse sobre sus cuatro patas. Los funcionarios del JPL dijeron que los datos recibidos desde Marte mostraron que esto había ocurrido.

Esta es la secuencia en la que se ve al #MarsHelicopter #Ingenuity 🚁 volando en Marte. MOMENTO PARA LA HISTORIA.pic.twitter.com/UDBHsIgl79 — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) April 19, 2021

Durante la propia cobertura de la NASA del evento, transmitida en vivo desde la sede del JPL, la agencia también mostró las primeras imágenes del vuelo.

Una foto en blanco y negro tomada por una cámara a bordo apuntando hacia abajo mientras el helicóptero estaba en el aire mostró la sombra distintiva proyectada por el Ingenuity a la luz del Sol marciana en el suelo justo debajo de él.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

NASA compara vuelo de Ingenuity con el de los hermanos Wright

La agencia espacial estadounidense comparó el debut en Marte de Ingenuity, el cual pesa 1.8 kilogramos y funciona con energía solar, con el primer vuelo sostenido de los hermanos Wright en un aeroplano a motor cerca de Kitty Hawk, Carolina del Norte, en 1903.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Para rendir tributo a esa hazaña, un pequeño trozo de la tela de las alas del avión original de los hermanos Wright ha sido fijada bajo el panel solar del helicóptero y volará junto al Ingenuity cuando despegue a unos 241 millones de kilómetros de la Tierra.

El helicóptero fue llevado al planeta rojo el mes pasado junto al explorador Perseverance de la NASA, que aterrizó el 18 de febrero en una vasta cuenca llamada cráter Jezero después de un viaje de casi siete meses por el espacio.

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